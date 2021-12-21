INFLOW ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Her yıl sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip influencerları ödüllendiren INFLOW Awards'21, dün gece dördüncü kez gerçekleşti. Jüri ve halk oylaması olarak 18 farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı gecede 18 influencer kendi kategorisindeki ödülü almaya hak kazandı. Burcu Esmersoy, Rachel Araz, Ceyda Kasabalı, Doğan Kabak, Elraenn, Özgür Deniz Cellat gibi milyonlarca takipçiye sahip isimler ödüllerin sahibi oldu.
Influencer dünyasının tüm noktalarını bir araya getiren INFLOW Network tarafından düzenlenen INFLOW Awards'21, dün akşam gerçekleşen törenle sonuçlandı. Onedio YouTube kanalından canlı yayınlanan tören renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşti. 18 kategoride ödülün verildiği tören pandemi koşullarından ötürü online olarak tamamlandı.
Halk oylaması ile 4 kategoride ödülün verildiği törende 14 kategori ise uzman jüriler eşliğinde ödüllendirildi. Farklı mecra ve kategorilerde 2021 boyunca etkileşim gösteren influencerlar INFLOW Awards'21 kapsamında finalist olarak yer aldı. İstanbul'da özel bir otelde gerçekleşen ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan töreni binlerce kişi izledi. Ayrıca milyonlarca takipçiye sahip influencerlara İstanbul'daki Panoffect ekranlarındaki QR kodu yakalayıp törene katılma hakkı kazanan takipçileri de eşlik etme fırsatı buldu.
TAKİPÇİLER FAVORİ İNFLUENCERLARINI BELİRLEDİ
INFLOW Awards'21 kapsamında halk oylamasıyla belirlenen En İyi Instagram Influencer'ı Şeyda Erdoğan, En İyi Youtube Influencer'ı Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın Youtube Kanalı "Noluyo Yaa?" olurken, En İyi TikTok Influencer'ı "Cellat36" olarak tanınan Özgür Deniz Cellat oldu. Halk oylamasındaki son kategoride En İyi Twitch Influencer'ı takipçilerinin "Elraenn" olarak bildiği Tuğkan Gönültaş ödülün sahibi oldu.
BURCU ESMERSOY, DOĞAN KABAK, RACHEL ARAZ VE BİRÇOK İNFLUENCER ÖDÜL ALDI
Törende birçok farklı temada içerik üreten influencerlar ve 2021'e imza atan isimler ödüllerine kavuştu. 14 farklı kategorideki kazanana aralarında INFLOW Network Kurucu Ortakları Afşın Avcı, Neşet Dereli ve Emre Gelen; Facebook Ajans Partneri Serkan Tavşanoğlu, TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Nasır, Raffles Istanbul Pazarlama Direktörü Deniz Met ve Yemeksepeti CMO'su Barış Sönmez gibi sektör temsilcilerinin yer aldığı jüri ise 14 farklı kategoride kazanan isimlere karar verdi.
Gerçekleşen törende En İyi Seyahat Influencer'ı Duygu Şar ve Bilgehan Çelik'in içerik ürettiği Biz Evde Yokuz, En İyi Moda Influencer'ı Rachel Araz, En İyi Ebeveyn-Çocuk Influencer'ı Gamze Erçel Yıldırım, En İyi Fitness Influencer'ı Gökçen Arıkan oldu.
Otomobil dünyasının Türkiye'deki en önemli içerik üreticilerinden Doğan Kabak En İyi Teknoloji Influencer'ı, En İyi Oyun Influencer'ı Pelin "Pqueen" Baynazoğlu ödülünün sahibi oldu. En İyi Gastronomi Infleuncer'ı Refika Birgül olurken, En İyi Güzellik & Bakım Influencer'ı Ala Tokel olarak seçildi.
Parodi videolarıyla tanınan Röportaj Adam Mahsun Karaca En İyi Komedi Influencer'ı ödülünü alırken En İyi Yükseliş Gösteren Influencer ödülünü alan Ceyda Kasabalı geceyi iki ödül ile tamamladı.
En Kreatif İçeriğe Sahip Influencer ödülünü alan isim Nisan Hakan Özkan olurken, influencer dünyasının genç isimlerinden Şevval Aydemir En İyi Micro Influencer Ödülü'nün sahibi oldu.
Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy'un En İyi Celebrity Influencer ödülünü aldığı gecede En İyi Omni-Channel Influencer Ödülü'nü Merve Özkaynak kaldırdı.
INFLOW Awards'un en büyük kazananı Kansersiz Yaşam Derneği oldu. Kazanan influencerların INFLOW ödülleri ile çekildikleri fotoğraflar, INFLOW Network ve RarePix iş birliği ile NFT'lere dönüştürüldü. Açık artırmayla satışa sunulacak NFT'lerden elde edilen tüm gelir, Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacağı açıklandı.
HALK OYLAMASI KATEGORİLERİ KAZANANLARI
En I·yi Instagram Influencer'ı – Şeyda Erdoğan
En I·yi YouTube Influencer'ı – Noluyo Yaa?
En I·yi TikTok Influencer'ı – Cellat36
En I·yi Twitch Influencer'ı – Tuğkan "Elraenn" Gönültaş
Ju¨ri Kategorileri
En I·yi Seyahat Influencer'ı – Biz Evde Yokuz
En I·yi Moda Influencer'ı – Rachel Araz
En I·yi Teknoloji Influencer'ı – Doğan Kabak
En I·yi Ebeveyn - C¸ocuk Influencer'ı – Gamze Erçel Yıldırım
En I·yi Fitness Influencer'ı – Gökçen Arıkan
En I·yi Gastronomi Influencer'ı – Refika Birgül
En I·yi Gu¨zellik & Bakım Influencer'ı – Ala Tokel
En I·yi Oyun Influencer'ı – Pelin "Pqueen" Baynazoğlu
En I·yi Komedi Influencer'ı – Röportaj Adam Mahsun Karaca
En I·yi Yu¨kselis¸ Go¨steren Influencer – Ceyda Kasabalı
En Kreatif I·c¸erigˆe Sahip Influencer – Nisan Hakan Özkan
En I·yi Micro Influencer – Şevval Aydemir
En I·yi Omni-Channel Influencer – Merve Özkaynak
En I·yi Celebrity Influencer – Burcu Esmersoy
Kaynak: DHA
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