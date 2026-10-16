İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

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İspanya Başbakanı Sanchez\'e soruşturma açıldı
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hakkında, kamu kaynaklarını kullanarak seçim niteliğinde konuşma yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısı nedeniyle muhalefet partileri tarafından şikayet edilen Sanchez hakkında İspanya Merkez Seçim Kurulu inceleme kararı aldı. Başbakanın, seçim mevzuatını ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde 300 ila 3 bin avro arasında para cezası alabileceği belirtildi.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez hakkında seçim mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), Sanchez'in Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında kamu kaynaklarını kullanarak seçim niteliğinde konuşma yaptığı iddiasını incelemeye aldı.

MUHALEFET PARTİLERİ ŞİKAYET ETTİ

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ile Kutlama Sona Erdi (SALF) Partisi, Başbakan Sanchez'in basın toplantısındaki açıklamalarının seçim mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle JEC'e başvurdu.

Muhalefet partileri, Sanchez'in kamu kaynaklarından yararlanarak seçim niteliğinde açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü.

SEÇİM KURULU SORUŞTURMA KARARI ALDI

Şikayetleri değerlendiren İspanya Merkez Seçim Kurulu, başvuruları kabul ederek Genel Seçim Rejimi'ne ilişkin yasa kapsamında Başbakan Pedro Sanchez hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

3 BİN AVROYA KADAR PARA CEZASI ALABİLİR

Soruşturma sonucunda Sanchez'in seçim mevzuatını ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde 300 ile 3 bin avro arasında para cezası uygulanabileceği bildirildi. Başbakan hakkındaki soruşturma süreci devam ediyor.

İspanya Başbakanı Sanchez hakkında 'kamu kaynaklarıyla miting yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldıİspanya Başbakanı Sanchez hakkında 'kamu kaynaklarıyla miting yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldı
Kaynak: DHA
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    Yorumlar (5)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Amerikanın kuklası 1 5 Yanıtla
    Murat denizli Murat denizli:
    asıl bizde acılmalı sorusturma ne kuklası ısrailin içünden gectı adwm bos yapma 0 0
  • Burak Öztürk Burak Öztürk:
    pedro sanchez güzel bir insandır, içimizdeki putperestlerden ve chpli lerden daha iyidir, 3 bin avro yu ben öderim, kral adamdır 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Bizde böyle bir yasa yok mu acaba, olsa bütçeye iyi bir gelir kaynağı olurdu. Tabi korkmadan uygulayabilecek bir kurum bulabilirsek)) 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    adam israilin içinden gecti boyle olsu bizimkilerde ticarete devam 0 0 Yanıtla
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