Kadıköy Boğası, 1 milyon liralık hayalini İbrahim Tatlıses'e anlattı - Son Dakika
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Kadıköy Boğası, 1 milyon liralık hayalini İbrahim Tatlıses'e anlattı

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"Kadıköy Boğası" olarak tanınan Mustafa Başaran, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Buluşmada 1 milyon liralık hayalini anlatan Başaran, Tatlıses'e şarkı da söyledi.

Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" olarak tanınan Mustafa Başaran, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile buluştu. İkilinin buluşmasında Başaran, hayat hikayesini anlatarak Tatlıses ile sohbet etti. Ardından şarkı söyleyen Başaran, gelecek yıllara ilişkin planlarından da söz etti.

İBRAHİM TATLISES'E ŞARKI SÖYLEDİ

İbrahim Tatlıses ile bir araya gelen Kadıköy Boğası, hayatından kesitler paylaşmasının ardından şarkı söyledi. Buluşmanın dikkat çeken anlarından biri de Başaran'ın evlilik ve otomobil hayalini anlatması oldu.

2030 YILINDA EVLENMEYİ PLANLIYOR

Nişanlısı Rabia ile evlilik tarihine ilişkin konuşan Mustafa Başaran, "Nişanlım Rabia ile 2030'un mayıs ayında evlendikten sonra kendime 1 milyon TL'ye ikinci el, 2025 model Fiat Doblo alacağım" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK SONRASI HEDEFİ BELLİ

Başaran'ın açıklamasına göre çift, Mayıs 2030'da evlenmeyi planlıyor. Kadıköy Boğası, evlilik sonrasındaki ilk büyük hedeflerinden birinin de ikinci el bir Fiat Doblo satın almak olduğunu söyledi.

İbrahim TatlısesMustafa BaşaranKadıköyMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy Boğası, 1 milyon liralık hayalini İbrahim Tatlıses'e anlattı - Son Dakika
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