Kafa karıştıran buluşma

'Güneşin Kızları' dizisiyle yıldırı parlayan Burcu Özberk ve Berk Atan, dün gece Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda eğlendi. 'Güneşin Kızları' dizisinde Nazlı ve Savaş karakterlerine hayat veren Burcu Özberk ile Berk Atan, geçtiğimiz şubat ayına bir araya gelmiş, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu ile iki hafta önce ayrılan Atan'ın eski partneriyle buluşması kafa karıştırdı. O dönem fenomen olan dizide Hande Erçel, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk ve Berk Atan başrolü paylaşıyor.