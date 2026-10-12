Kate Middleton ve Prenses Charlotte metroya bindi! Londralılar gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Kate Middleton ve Prenses Charlotte metroya bindi! Londralılar gözlerine inanamadı

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İngiltere kraliyet ailesinin resmi törenler ve lüks araçlarla özdeşleşen yaşamının dışına çıkan Kate Middleton, kızı Prenses Charlotte ile Londra metrosunda yolculuk yaptı. Elizabeth Line treninde diğer yolcularla aynı ortamı paylaşan anne-kızın bu nadir görüntüleri, başkentte şaşkınlık yarattı.

Galler Prensesi Kate Middleton, 11 yaşındaki kızı Prenses Charlotte ile Londra’da toplu taşıma kullanarak dikkat çeken bir geziye çıktı. Kraliyet ailesinin günlük yaşamından uzak görüntülere alışık olan yolcular, anne-kızı Elizabeth Line treninde görünce şaşkınlık yaşadı.

YOLCULARIN ARASINA KARIŞTILAR 

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin en tanınan isimlerinden Kate Middleton, kızı Prenses Charlotte ile Londra’da bu kez resmi bir programda değil, toplu taşıma aracında görüntülendi. 10 Ekim Cumartesi günü Elizabeth Line trenine binen anne-kız, diğer yolcularla aynı vagonda seyahat etti.

Günlük yaşamın içinde nadir görülen bu görüntüler, Londralı yolcuların dikkatini çekti. Kate ve Charlotte’un yolculuk boyunca rahat tavırlar sergilediği, çevrelerindeki kişilerle kısa sohbetler ettiği aktarıldı.

Kate Middleton ve Prenses Charlotte metroya bindi! Londralılar gözlerine inanamadı

CHARLOTTE’UN ŞAŞKINLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Yolculuk sırasında 11 yaşındaki Prenses Charlotte’un çevresini merakla izlediği ve deneyim karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Kate Middleton’ın ise kızıyla birlikte sakin bir şekilde yolculuk yaptığı, zaman zaman telefonuna baktığı ifade edildi.

Anne-kızın, Londra’nın merkezindeki Tottenham Court Road istasyonunda trenden indiği görüldü. Kate’in istasyondan çıkarken kızının elini tuttuğu aktarıldı.

YOLCULUKTA GİZLİ GÜVENLİK EKİBİ DE VARDI

Kraliyet ailesi üyelerinin genellikle resmi araçlarla seyahat etmesi nedeniyle bu görüntüler dikkat çekti. Kate ve Charlotte’un yolculuk sırasında güvenlik görevlileri tarafından takip edildiği ancak korumaların yolcuların dikkatini çekmeyecek şekilde hareket ettiği belirtildi.

Anne-kızın Londra’daki gezilerinin nereye uzandığı ise açıklanmadı.

ELIZABETH LINE’IN AYRI BİR ANLAMI VAR

Kate Middleton ve Prenses Charlotte’un kullandığı Elizabeth Line, adını ailenin merhum üyesi Kraliçe II. Elizabeth’ten alıyor. Kraliçe, hattı Mayıs 2022’de resmen açmıştı.

Kate ve eşi Prens William da Mayıs 2023’te Kral III. Charles’ın taç giyme töreni öncesinde aynı hattı kullanarak Londra’da bir programa katılmıştı.

Charlotte’un toplu taşımayla yaptığı bu yolculuk, kraliyet ailesinin çocuklarına günlük yaşamdan deneyimler kazandırma yaklaşımını da yeniden gündeme taşıdı.

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