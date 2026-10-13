Kredi kartı kullananlar dikkat! Her ay paranız gidiyor olabilir

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir ayrıntı, fark edilmeden yapılan harcamalara neden olabiliyor. Ücretsiz deneme üyelikleri, unutulan dijital abonelikler ve otomatik yenilenen hizmetler nedeniyle kartlardan her ay düzenli olarak para tahsil edilebiliyor. Uzmanların sıkça önerdiği ekstre kontrolü, kullanılmayan aboneliklerin tespit edilmesi ve gereksiz ödemelerin önlenmesi açısından önem taşıyor.

ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ BİTİNCE ÜCRETLİ ÜYELİK BAŞLAYABİLİYOR

Dijital platformlar, mobil uygulamalar ve çeşitli internet hizmetleri, kullanıcılarına belirli sürelerle ücretsiz deneme imkânı sunabiliyor. Ancak bu hizmetlerin bir bölümünde deneme süresi sona erdiğinde üyelik otomatik olarak ücretli aboneliğe dönüşüyor.

Kullanıcıların üyelik oluştururken kredi kartı bilgilerini kaydetmesi ve otomatik yenileme koşullarını kabul etmesi durumunda, deneme süresi bittikten sonra kartlarından düzenli tahsilat yapılabiliyor.

Özellikle kullanılmayan uygulamalar ve unutulan üyelikler, aylar boyunca devam eden ödemelere yol açabiliyor.

KÜÇÜK TUTARLAR FARK EDİLMEYEBİLİYOR

Kredi kartı ekstrelerinde yer alan düşük tutarlı işlemler, kullanıcılar tarafından her zaman ayrıntılı biçimde incelenmeyebiliyor.

Video ve müzik platformları, bulut depolama hizmetleri, mobil uygulamalar, oyun üyelikleri ve çeşitli dijital servisler için yapılan düzenli ödemeler, kullanılmadıkları hâlde devam edebiliyor.

Örneğin, aylık 99 TL tutarındaki unutulmuş bir abonelik, bir yılda 1.188 TL harcamaya neden oluyor. Birden fazla aboneliğin bulunması durumunda ise toplam tutar daha da artabiliyor.

KREDİ KARTI EKSTRESİNDE BU AYRINTIYA DİKKAT

Kullanıcıların kredi kartı ekstrelerini düzenli olarak incelemesi, farkında olmadıkları abonelikleri belirlemelerine yardımcı olabiliyor.

Özellikle her ay aynı tarihlerde tekrarlanan ödemeler, kullanılmayan bir üyeliğin devam ettiğine işaret edebiliyor.

Ekstrede tanınmayan bir firma adıyla karşılaşılması durumunda, işlemin hangi hizmete ait olduğunun araştırılması önem taşıyor. Çünkü bazı dijital platformlar, kredi kartı ekstresinde uygulamanın adı yerine ödeme kuruluşunun veya bağlı şirketin adıyla görünebiliyor.

ABONELİĞİ SİLMEK ÖDEMEYİ DURDURMAYABİLİR

Dijital aboneliklerde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da uygulamanın telefondan silinmesiyle üyeliğin sona ermemesi.

Kullanıcılar, bir uygulamayı cihazlarından kaldırdıklarında aboneliklerinin de iptal edildiğini düşünebiliyor. Ancak birçok hizmette ödeme planı, kullanıcı tarafından ayrıca iptal edilmediği sürece devam ediyor.

Bu nedenle aboneliklerin ilgili platformun hesap ayarlarından veya Apple App Store ve Google Play gibi uygulama mağazalarının abonelik yönetimi bölümlerinden kontrol edilmesi gerekiyor.

İSTENMEYEN ÖDEMELER NASIL DURDURULUR?

Kredi kartından düzenli olarak tahsil edilen bir ücretin durdurulması için öncelikle ödemenin hangi hizmete ait olduğu belirlenmeli.

Ardından ilgili platform üzerinden abonelik iptal işlemi gerçekleştirilmeli ve iptal onayı saklanmalı. Üyeliğin iptal edilmesi, daha önce tahsil edilen ücretlerin otomatik olarak iade edileceği anlamına gelmiyor. İade koşulları hizmet sözleşmesine ve işlemin niteliğine göre değişebiliyor.

Kullanıcının bilgisi veya onayı dışında gerçekleşen işlemlerde ise vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi ve harcamaya itiraz edilmesi önem taşıyor.

BANKA BİLDİRİMLERİ KONTROLÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

Bankaların mobil uygulamalarında bulunan anlık harcama bildirimleri, kredi kartından gerçekleştirilen işlemlerin takip edilmesini kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar, bu bildirimler sayesinde abonelik yenilemelerini ve düzenli tahsilatları daha erken fark edebiliyor.

Özellikle uzun süredir kullanılmayan dijital üyeliklerin kontrol edilmesi, gereksiz harcamaların önüne geçilmesini sağlayabiliyor.