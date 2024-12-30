Lüleburgaz'da Unutulmaz Opera Gecesi

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi, 9 solistin yer aldığı 'Ahh Şu Opera' gösterisi ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA), muhteşem bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Tufan Öztürk'ün sahneye koyduğu 'Ahh Şu Opera' Cahit Irgat Salonu'nda sahnelendi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede piyanist Öğr. Gör. Fatma Şafak Pınarbaşı'nın eşliğinde İpeknur Atay, İsmail Başoğlu, Zeynep Dila Büyükyurtsever, Sezin Düzci, Ebru Güneş, Sude Kaya, Atakan Piyango, Irmak Süpürgeci ve Cansu Kövenç Torun rol aldı.

Gecenin sonunda Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Samet Servet, sanatçılara plaket takdim etti.