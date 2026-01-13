Malezya, X'e Karşı Hukuki Süreç Başlatmayı Değerlendiriyor - Son Dakika
Malezya, X'e Karşı Hukuki Süreç Başlatmayı Değerlendiriyor

13.01.2026 10:41
İletişim Bakanı Fahmi, kullanıcı güvenliği için X platformuna dava açma seçeneğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, kullanıcı güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle ABD merkezli sosyal medya platformu X'e karşı hukuki süreç başlatmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Free Malaysia Today gazetesinin haberine göre, Fahmi, başkent Kuala Lumpur'da katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Fahmi, ülkede yanlış bilginin yayılmasının ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu konuyla mücadelenin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Kullanıcı güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonunun (MCMC) X'i mahkemeye vermeyi değerlendirdiğini belirten Fahmi, bu olası adımı geçen yıl Telegram mesajlaşma platformu ve bazı mesajlaşma platformlarına karşı açılan davaya benzetti.

Fahmi, "Eyalet yönetimleri bu sorunla tek başına mücadele edemez." diyerek MCMC ve ilgili diğer kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

MCMC, geçen yıl, Telegram ve bazı mesajlaşma platformlarına karşı, kamu kurumlarına duyulan güveni zedeleyebilecek ve toplumsal düzeni tehdit edebilecek zararlı içeriklerin yayıldığı iddiasıyla dava açmıştı.

Öte yandan MCMC, hafta sonunda, ABD'li milyarder Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'a kısıtlama getirmişti.

Kaynak: AA

