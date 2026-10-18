Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa’da hayat pahalılığına karşı başlayan eylemler Paris sokaklarını savaş alanına çevirirken, Manga grubunun solisti Ferman Akgül de gösterilerin ortasında kaldı. Taksisiyle kilitlenen yollarda mahsur kalan ünlü şarkıcı, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o anları mizahi bir paylaşımla takipçilerine aktardı.

Fransa’da protestolar ve sokak olayları sürerken Manga grubunun solisti Ferman Akgül de Paris’te yaşanan kaostan etkilendi. Kentte yolların kapatılması ve trafiğin kilitlenmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken Akgül, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“YOLLARIN HEPSİ KAPANDI”

Paris’te araçla seyahat ettiği sırada yolların kapatılması nedeniyle trafikte mahsur kalan Ferman Akgül, o anları cep telefonuyla kaydetti. Ünlü şarkıcı, paylaşımına “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’e bağlamasa kalmıştık” notunu düştü.

Bir süre sonra araçtan inerek yoluna yaya devam etmeye çalışan Akgül, Paris sokaklarındaki son durumu da takipçileriyle paylaştı. Devrilen çöp konteynerlerinin ve sokağa saçılan molozların görüldüğü görüntülere “Eve ulaşma yolunda...” notunu ekledi.

VINCENT CASSEL GÖNDERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ferman Akgül’ün paylaşımındaki Vincent Cassel göndermesi de dikkat çekti. Fransız oyuncu Cassel, özellikle Mathieu Kassovitz’in yönettiği 1995 yapımı La Haine (Nefret) filmindeki rolüyle tanınıyor. Paris’in banliyölerinde geçen film, gençlerin yaşadığı toplumsal gerilimi ve polisle yaşanan çatışmaları konu alıyor.

Akgül’ün taksicinin sürüşüne ilişkin esprili sözleri, Paris sokaklarında yaşadığı zor anları mizahi bir dille aktardığı paylaşımında öne çıktı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Tarihi belediye binası ateşe verildiFransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Tarihi belediye binası ateşe verildi Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdilerFransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler Fransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldıFransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kameradaFransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendiParis’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi
Cep TelefonuFerman AkgülFransaParisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 8 yıl sonra yendi Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Galatasaray’da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi Galatasaray'da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi
Okan Buruk: Saha yüzünden sakatlık verdik Okan Buruk: Saha yüzünden sakatlık verdik
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:53
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
22:25
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
22:11
İsmail Kartal’dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
20:51
Derbi öncesi 3 golle 3 puan Fenerbahçe ligde moral buldu
Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu
20:46
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 01:09:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei