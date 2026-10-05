Melisa Döngel atı sevmek isterken neye uğradığını şaşırdı! Bir anda ısırdı - Son Dakika
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Melisa Döngel atı sevmek isterken neye uğradığını şaşırdı! Bir anda ısırdı

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Oyuncu Melisa Döngel, yanına yaklaştığı atı sevmek isterken beklemediği bir durumla karşılaştı. Döngel'i bir anda ısıran at, ünlü oyuncuya kısa süreli şaşkınlık yaşattı.

Ekranların sevilen isimlerinden Melisa Döngel, atla geçirdiği keyifli anlarda beklemediği bir olay yaşadı. Atı sevmek için yanına yaklaşan Döngel, hayvanın kendisini bir anda ısırmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

ATI SEVMEK İSTERKEN ISIRILDI

Melisa Döngel'in atla yakınlaşmak istediği sırada beklenmedik bir an yaşandı. Atı sevmek için yaklaşan ünlü oyuncu, hayvanın ani hareketiyle neye uğradığını şaşırdı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Atın kendisini ısırmasıyla irkilen Döngel'in yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Melisa DöngelMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Melisa Döngel atı sevmek isterken neye uğradığını şaşırdı! Bir anda ısırdı - Son Dakika
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