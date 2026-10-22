250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estetik operasyon için 250 bin lira harcadığını belirten bir kadın, ameliyatın ardından beklemediği sorunlarla karşılaştığını ve muhatap bulamadığını öne sürdü. Yaşananların hem psikolojisini hem de özel hayatını etkilediğini anlatan kadın, "Bu göğüsler yüzünden ciddi giden ilişkim bozuldu" dedi.

Meme estetiği yaptırmak için 250 bin lira ödeyen bir kadın, operasyonun ardından beklemediği sorunlarla karşılaştığını anlattı. Ameliyat sonrasında yaşadığı sıkıntıların hem psikolojisini hem de özel hayatını olumsuz etkilediğini belirten kadın, yaşadıklarına çözüm bulamadığını söyledi.

250 BİN LİRA ÖDEDİ, SONUÇTAN MEMNUN KALMADI

Estetik operasyon için 250 bin lira harcadığını belirten kadın, ameliyatın ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti.

Operasyon sonrasında beklentilerinin karşılanmadığını dile getiren kadın, yaşadığı sıkıntılarla ilgili muhatap bulamadığını ve sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını öne sürdü.

"CİDDİ GİDEN İLİŞKİM BOZULDU"

Yaşadığı sürecin yalnızca fiziksel görünümünü değil, özel hayatını da etkilediğini söyleyen kadın, psikolojik olarak yıprandığını belirtti.

Kadın, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Psikolojim bozuldu. Bu göğüsler yüzünden ciddi giden ilişkim bozuldu."

YAŞADIĞI SORUNLARA ÇÖZÜM ARIYOR

Ameliyat sonrasında karşılaştığı sorunların günlük yaşamını da olumsuz etkilediğini belirten kadın, ödediği yüksek ücrete rağmen istediği sonucu alamadığını söyledi.

OperasyonGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Bugün si saçmalardan seçmeler mi yaptınız habermi bu tiktokçu alemi 3 0 Yanıtla
  • b-malak b-malak:
    fenomen koca ağızlı ceylan abay sırf reklam olsun diye haber yaptırdı kendini 1 0 Yanıtla
  • rhfpc5zpp8 rhfpc5zpp8:
    İlahi adalet böyle bir şeydir ! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
Okan Buruk’tan Osimhen’in iptal edilen penaltısına objektif yorum Okan Buruk'tan Osimhen'in iptal edilen penaltısına objektif yorum
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: “Dört gözle bekliyoruz“ Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: "Dört gözle bekliyoruz"
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti
Real Madrid Leipzig’i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi Real Madrid Leipzig'i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi
08:46
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
08:09
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
07:57
Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı
Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı
07:45
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
07:34
İran gerilimi tırmanırken ABD, Ürdün, Katar ve Kuveyt’teki üslerde asker azaltıyor
İran gerilimi tırmanırken ABD, Ürdün, Katar ve Kuveyt'teki üslerde asker azaltıyor
07:11
Malezya’da telefonla canlı yayın açan 16 yaşındaki genç, sınıfta öğretmenini yaraladı
Malezya'da telefonla canlı yayın açan 16 yaşındaki genç, sınıfta öğretmenini yaraladı
06:57
Yatırım fonu mağdurlarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme: Teklifin 5 maddesi kabul edildi
Yatırım fonu mağdurlarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme: Teklifin 5 maddesi kabul edildi
06:40
Esra Ezmeci, Buket Aydın’ın programında konuştu: Sürekli çıplaklık bedeni sıradanlaştırıyor
Esra Ezmeci, Buket Aydın'ın programında konuştu: Sürekli çıplaklık bedeni sıradanlaştırıyor
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
06:15
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 08:53:52. #.0.3#
SON DAKİKA: 250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei