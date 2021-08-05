Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak ortasında bir adamı 5 kişi birden henüz bilinmeyen bir şekilde feci şekilde darp etti.

OTELİN RESEPZİYONUNA SIĞINDI

Yaşanan anlarda dakikalarca dayak yiyen adam çareyi bir otelin resepsiyonuna sığınmakta buldu. Otelin içerisine de saldırmaya devam eden zanlılar, şahsın kıyafetlerini ve iç çamaşırını parçaladı.

Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.