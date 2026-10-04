Müge Anlı'daki Hamid dosyasında yeni gelişme! Anne ve dayı gözaltında - Son Dakika
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Müge Anlı'daki Hamid dosyasında yeni gelişme! Anne ve dayı gözaltında

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Müge Anlı\'daki Hamid dosyasında yeni gelişme! Anne ve dayı gözaltında
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında talasemi hastalığı nedeniyle kök hücre nakli için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında soruşturma başlatıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı. Biyolojik babanın kimliği ise henüz kesinleşmedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulmak için yardım isteyen Hamid Yorulmaz'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BİYOLOJİK BABASINI BULMAK İÇİN PROGRAMA BAŞVURDU

Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, tedavisinde ihtiyaç duyduğu kök hücre nakli nedeniyle biyolojik babasını bulmak amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Program kapsamında yapılan DNA testi sonucunda Hamid'i büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hamid, gerçek babasının kimliğinin ailesi tarafından kendisinden gizlendiğini öne sürdü. Hamid'in biyolojik babasını ararken yaptığı "Ölmek istemiyorum" çağrısı da dosyanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Müge Anlı'daki Hamid dosyasında yeni gelişme! Anne ve dayı gözaltında

SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hamid'in dile getirdiği iddiaların ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve resen soruşturma başlattı. Savcılık, soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçları yönünden yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri çalışma yaptı. Çok sayıda bilgi ve belge toplandı, Torbalı ve Tire'de bulunan kişilerin ifadelerine başvuruldu.

Müge Anlı'daki Hamid dosyasında yeni gelişme! Anne ve dayı gözaltında

ANNE VE DAYI GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmaların ardından dosyada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz ifade vermek üzere gözaltına alındı. Hamid, programdaki açıklamalarında annesi Nihal Beyit'in biyolojik babasının kim olduğunu bildiğini ancak bunu kendisine söylemediğini ileri sürmüştü. Dayısı Mehmet Yorulmaz'ın da biyolojik babasının kimliği hakkında bilgi sahibi olduğunu öne süren Hamid, ayrıca dayısının kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

BİYOLOJİK BABANIN KİMLİĞİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Dosyanın merkezinde Hamid'in biyolojik babasının bulunması yer alıyor. Hamid'in tedavi süreci nedeniyle babasına ulaşmasının önem taşıdığı belirtilirken biyolojik babasının kimliği henüz kesin olarak açıklanmadı.

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