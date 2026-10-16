Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası - Son Dakika
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Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

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Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında gazeteci Murat Ağırel, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alındı. Alman iki müştekinin, 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi ve 100 milyon avroluk havale iddialarını içeren belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ulaştırdıktan sonra tehdit edildiklerini öne sürmeleri operasyonun fitilini ateşledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde; kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gazeteci Murat Ağırel, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül'ü arama çalışmaları ise sürüyor.

İKİ ALMANIN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli iki müştekinin resmi başvuruları üzerine başlatıldı. Müştekiler; 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avroluk havale işlemi yapıldığını ve 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ile nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini öne sürdü. Soruşturma dosyasında ayrıca 1,5 milyon avro değerinde bir tekne satışının yapıldığı iddiası da yer aldı.

MURAT AĞIREL'E İLETİLEN BELGELER VE SES KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturmanın kilit noktalarından birini ise gazeteci Murat Ağırel'e ulaştırılan belgeler oluşturdu. Müştekilerin, konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri haber yapması amacıyla gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri öğrenildi. Müştekiler ifadelerinde, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından açıkça tehdit edildiklerini iddia etti.

Müştekiler tarafından sunulan ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma makamlarınca elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi üzerine; Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildi. Eş zamanlı operasyonda Ağırel, Kotil, Ömer Sarıgül, Aslanbaş ve Artuner gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLİYOR

Soruşturma dosyasında adı geçen TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise yasama dokunulmazlığı ve yetki kuralları gereği ana dosyadan ayrıldı. Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
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