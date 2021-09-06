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Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim - Son Dakika

Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim

06.09.2021 11:53

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın babasının kuzeni İrfan T. ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtlarda Şaşmaz'ın "Ben maalesef seçildim" dediği duyuluyor.

Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, bir süredir mehdilik iddiaları ile gündemdeydi. Şaşmaz'la ilgili bugün de tartışma yaratacak bir ses kaydı ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz tarafından yayınlanan ses kaydında Necati Şaşmaz, kendisinin seçilmiş kişi olduğunu ifade ediyor.

"MALESEF SEÇİLDİM"

Şaşmaz'ın ses kaydında kuzeni olduğu öne sürülen kişiye "Ben maalesef seçildim" dediği duyuluyor. Şaşmaz'ın söylediklerini pek tasvip etmediği gözlenen kuzeni ise "Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün" önerisinde bulunuyor.

İşte Necati Şaşmaz ve kuzenine ait olduğu öne sürülen ses kaydındaki diyaloglar:

Necati Şaşmaz: Belki de bin yıllardır peygamberden bu yana insanlardaki gönül bağı ile ruhsal bir şey yapıldı. Bulut gibi dedim ya, ruh parçası... Ondan bir parça aktarılarak bugünlere geldi. Bu ermiş insanlar ya da tasavvuf ocakları Budistlerde var, Musevilerde de. Sufizm ya da mistisizm bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki. Bütün dinlerdeki tarikat ehilleri o ruhu getirdiler. O yüzden seçilmiş olmuş oluyorum İrfan abi. Onu alabilecek olan birisiyim ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi verebilecek... Ben bana verilenle onu birleştirip bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. Babamla konuşmam lazım.

İrfan T: Konuşacağın tek doğru insan orada.

Şaşmaz: Böyle şeyleri hanıma anlattığım günün sabahı Mahir aradı, "Enteresan bir rüya gördüm. Söylemek istedim" dedi. "Sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir yerdesin, miraç gibi bir yerdesin. Ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyor" dedi.

Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum, bir ben oluyorum. Bir o oluyorum, bir o oluyorum. Ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, havacı, asker kıyafeti, yüzbaşı. "Hayırdır?" dedim. "Ben hiç rüya görmem. Görsem de hatırlamam. Peygamber efendimizi gördüm ve sakalı makalı her şeyde sendin" dedi.

İrfan T: Herkes bir şey düşünüyor. Cesur olup söylemesine gerek var mı? Yok. Ben düşündüğüm şeyi mesela anama anlatmam. Zaten faydası da olmaz. Ama babaya sorman çok farklı bir şey.

Şaşmaz: Gerekirse (Hazreti) İsmail gibi teslim olurum. "Al bıçağı" derim. Ben buna inanıyorum. Ya "Sen deccalsin lan" de, kes boğazımı. Ya da de ki: "Bunun yolunu göster." Bunu yapacağım. Bu yola çıktım çünkü.

İrfan T: Bu yola itildin mi?

Şaşmaz: Gerçekten öyle, itildim. Ben maalesef seçildim.

İrfan T: Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün.

Şaşmaz: İcatlar yapıyorum. Bu icatlar dünya için önemli icatlar. Dünya için önemli icatlar değil mi?"

Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim

Polat Alemdar, Necati Şaşmaz, İsmail Saymaz, Rüya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (8)
  • Zeynep Nursen: Seçilmiş biri değilsin, sadece bir yönetmenin torpil yapıp dizisinde başrol verdiği yeğenisin Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Ali Kublay: Bir tarafı açıkta kalan her kezde olabilecek vakkalar düntanın gördüğü ne ilk ne son mehdi peygamber farketmez adını kendi koysun yada babası Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
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