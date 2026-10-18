Nilperi Şahinkaya Brad Pitt’i eledi! Beğendiği ismi açıkladı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, katıldığı programda erkeklerde kendisini etkileyen özellikleri anlattı. Dış görünüşten çok ses tonu ve karizmaya önem verdiğini belirten Şahinkaya, Hollywood yıldızı Brad Pitt’i beğenmediğini söyledi.

“ŞİMDİ ‘SEN KİMSİN?’ DİYECEKLER”

Birini yakışıklı bulmakla ondan romantik anlamda etkilenmenin farklı şeyler olduğunu anlatan oyuncu, “Brad Pitt’i mesela beğenmem. Şimdi ‘Sen kimsin?’ diyecekler ama öyle” dedi.

Brad Pitt

Çok yakışıklı bir erkeğe uzun süre bakabileceğini ancak bunun kendisinde bir çekim yaratmayabileceğini söyleyen Şahinkaya, bu durumu bir heykeli seyretmeye benzetti.

BEĞENDİĞİ İSİM VINCENT CASSEL

Kendi tarzına yakın bulduğu ismi de açıklayan Şahinkaya, “ Vincent Cassel mesela benim tam tarzımdır, onun örneğini hep veririm” ifadelerini kullandı.

Vincent Cassel

Fransız oyuncunun özellikle ses tonundan etkilendiğini belirten Şahinkaya, karşısındaki kişinin diksiyonundan ziyade sesinin rengine ve tınısına dikkat ettiğini anlattı. Oyuncu, etkileyici bir ses tonunun kendisinde anlık bir aşk duygusu uyandırabileceğini de dile getirdi.