ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE ZAM PROTESTOSU - Son Dakika

ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE ZAM PROTESTOSU

26.05.2021 16:12

ZEYTİNBURNU'nda bir grup öğrenci, öğrenim gördükleri üniversitenin, yeni dönem ücretine yüksek zam yaptığı iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.

ZEYTİNBURNU'nda bir grup öğrenci, öğrenim gördükleri üniversitenin, yeni dönem ücretine yüksek zam yaptığı iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi. Üniversite yönetimi ise yanlış anlaşılma olduğunu öne sürdü.

Topkapı'da bir grup öğrenci, öğrenim gördükleri özel üniversitenin önünde toplanarak, yeni dönem ücretlerine yüzde 35 'e varan zam yapıldığı gerekçesiyle eylem yaptı.

İç Mimarlık ve Tasarım Bölümü öğrencisi Buse Nur Kurkut, iddia edilen zamların final haftasında yapılmasının kendilerini strese soktuğunu belirterek, "Pandemi döneminde yapılan fahiş zammı kınıyorum. Tüm dünyayı etkileyen bu dönemde, mevcut ücreti ödemekte zorlanırken, yüzde 35'lik zamlar yapılıyor. Benim yıllık ücretim 20 bin liradan 28 bin liraya çıktı. Bu fiyat, indirim dönemindeki hali, bir hafta sonra daha da artacak. Özellikle tıp ve eczacılık bölümündeki arkadaşlarımıza 20 bin lira ve üzerinde zamlar yapılıyor. Yabancı öğrencilere ise yüzde 110'lara kadar çıkan zamlar mevcut. Bu zamların özellikle final haftasında yapılması, bizi daha fazla sıkıntıya sokuyor. Biz, sınavlarımızı mı düşünelim? Hakkımızı mı arayalım? Bu duruma tepkili olan daha fazla insan var" diye konuştu. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencisi Ömer Faruk Arkıs da, "Bunu kasıtlı yapmış gibiler. Erken indirim dönemi, sınav haftamıza denk geldi. Bu yüzden çoğu arkadaşımız buraya gelemiyor. Onlar da çok mağdur" dedi.

'İNTERNET SİTESİ TAKİP EDER GİBİ ZAMLARI TAKİP EDİYORUZ'

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Kübra Atmaca ise, "Bana da zam yapıldı. Sanki internet sitesi takip eder gibi zamları takip ediyoruz. Bir gün içerisinde 3 bin liraya kadar zamlar yapılıyor. Önce zam yapılıyor sonra düşüyor. Yeniden zam geliyor. Okulu arıyorum, muhasebe bizimle görüşmüyor. Dekana ve rektöre yazıyoruz, kestirip atıyorlar. Biz burada hakkımızı arıyoruz. Bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Sosyal medyada ne kadar adımızı duyursak da, dikkate alınmadık" ifadelerini kullandı.

'BU ŞEKİLDE ZAM YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUM'

Tıp fakültesi öğrencisi Bora Şahinbaş, uzaktan eğitim sürecinde yapılan zamları doğru bulmadığını belirterek, "Yaklaşık 1 yıldan fazla süredir okula gelemiyorum. Okulun imkanlarından faydalanamadığım bu uzaktan eğitim sürecinde, bu şekilde zam yapılmasını doğru bulmuyorum. Biz kayıt yaptırırken yüzde 10'dan fazla zam yapılmayacağı söylendi. Fakat bu yıl, KDV indirimini bile dahil etmeden yüzde 23 oranında zam yapılmıştır. Yetkililerle görüştük fakat sonuç alamadık. Bize mailler atıyorlar, zam miktarlarının yüzde 17'yi geçmediğini söylüyorlar. Bence, erken ödeme indirimini azaltarak yine zam yapmış oluyorlar" şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTEN ZAM İDDİALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan özel üniversite yetkilileri tarafından öğrencilerin öğretim ücretlerinde fahiş zam yapıldığı iddialarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Üniversite yönetimimiz tarafından, 2021-2022 akademik yılında eğitim öğretim ücretlerine lisans bölümlerinde yüzde 17, ön lisans bölümlerinde yüzde 14 (üniversite genelinde ortalama yüzde 15,5 oranına tekabül eden) oranında bir ücret artışı uygulanmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim ücretlerimiz mevzuata uygun bir şekilde belirlenmiş olup; öğrencilerin burs, dönem uzaması, ortalama yetersizliği nedeniyle eğitim ücretlerinde meydana gelen farklılıkları fahiş ücret artışı gibi lanse etmeleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Öğrencilerin eğitim ücretlerinde bu gibi nedenlerle doğan farkın öğrenim ücreti artışı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 1 KDV oranının bu yıl yüzde 8 olarak uygulanmasından dolayı yaşanan aradaki yüzde 7'lik farkın ücret artışı gibi değerlendirildiği ve bu durumun da yanlış yönlendirilmenize sebep olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerimize bu hususta da KDV indiriminin -resmi kurumlarca- önümüzdeki yıl da yüzde 1 olarak uygulanması durumunda bunun dikkate alınacağı bilgisi verilmiştir" denildi.

ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE ZAM PROTESTOSU
ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE ZAM PROTESTOSU
ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE ZAM PROTESTOSU
ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE ZAM PROTESTOSU
ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE ZAM PROTESTOSU
ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE ZAM PROTESTOSU

Üniversite, Protesto, Topkapı, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE ZAM PROTESTOSU - Son Dakika


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