Özcan Deniz\'in eşi Samar Dadgar\'ın acı günü; 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, ailesini yasa boğan acı haberi duyurdu. Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini açıklarken, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle şu an kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını belirtti.

ACI HABERİ DUYURDU

Samar Dadgar, yeğeni Liam’ın yaşamını yitirdiğini sabaha karşı öğrendiğini açıkladı. Dadgar, yaptığı paylaşımda ailesinin yaşadığı acıyı duyururken kendisine ulaşan ve destek mesajı gönderenlere de teşekkür etti.

“ŞU AN KİMSEYLE KONUŞABİLECEK DURUMDA DEĞİLİM”

Dadgar, yaptığı açıklamada 3 yaşındaki yeğeni Liam’ı kaybettiklerini belirterek, “Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim” ifadelerini kullandı.

Dadgar, yaşadığı acı nedeniyle kendisine anlayış gösterilmesini istedi.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Samar Dadgar, yeğeninin hayatını kaybettiğini duyurduğu paylaşımında ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Bu nedenle Liam’ın ölümünün nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Henüz 3 yaşında olan Liam’ın ölümü, Samar Dadgar ve ailesinde büyük üzüntüye neden oldu. Dadgar’ın paylaşımının ardından çok sayıda kişi taziye mesajlarıyla genç modacıya ve ailesine destek verdi.