Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da şiddet olaylarının tırmandığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Macron'un Celine Dion konserine gitmesi eleştirilere neden oldu. Ülkede çıkan olaylarda 160'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde protestoların ve şiddet olaylarının tırmandığı kritik bir dönemde, eşi Brigitte Macron ile birlikte Celine Dion konserine katılması nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline geldi. Ülke genelinde çıkan olaylarda 160’tan fazla kişi gözaltına alınırken, başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte protestocular ile emniyet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Sarı Yelekliler hareketinden geriye kalan gruplar, öğrenciler ve sendika üyeleri, cumartesi günü düzenlenen geniş katılımlı protestolarda bir araya geldi. Polisin ülkenin farklı noktalarında göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylara, yüz binlerce kişinin katılım sağladığı bildirildi.

48 yaşındaki Cumhurbaşkanı Macron’un, olayların tırmandığı cuma akşamı Paris’teki Plenitude Arena’da düzenlenen Celine Dion konserinde 73 yaşındaki eşi Brigitte Macron ile birlikte görüntülenmesi kamuoyunda sert tepkiyle karşılandı. Çiftin kendilerine ayrılan özel locada müzik eşliğinde dans ettiği anlar kameralara yansıdı.

Bu görüntülerin kamuoyuna sızmasından birkaç saat sonra, başkent Paris ve Marsilya da dahil olmak üzere pek çok kentte şiddet olayları patlak verdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla yalnızca Paris’te 61 kişi gözaltına alınırken, ülke genelindeki toplam gözaltı sayısı 166’ya ulaştı.

Öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yelekliler aktivistleri; okullardaki yetersiz fiziki koşulları, artan enflasyonu ve Fransa’nın giderek zayıflayan sosyal devlet yapısını protesto etmek amacıyla güçlerini birleştirdi. Sabah saatlerinin ilerlemesiyle birlikte birçok kentte yangınlar çıktı; eylemciler derme çatma barikatlar kurarak polisle çatıştı. Marsilya’da bazı göstericiler belediye binasını işgal ederken, Lyon’da bulunan turizm ofisi ateşe verildi.

Paris’te Gare du Nord tren istasyonu çevresindeki yollar ile sağ görüşlü medya kuruluşu CNews’in ofislerinin bulunduğu stratejik güzergâhlar protestocular tarafından barikatlarla kapatıldı. Marsilya ve Lyon’da ise polisin göstericileri dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz, gaz bombaları ve tazyikli su kullandığı bildirildi. Olası yağma ve saldırılara karşı ticari işletmeler pencerelerini kepenklerle kapatırken, başkent Paris’te çok sayıda metro istasyonu hizmet dışı bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma akşamı yaptığı resmi açıklamada göstericilere itidal çağrısında bulunmuş, kişi haklarına ve kamu mallarına “saygı gösterilmesini” talep etmişti. Emniyet kaynakları ise cumartesi günü ülke genelinde yaklaşık 200 bin kişinin gösterilere katılmasının beklendiğini, bu kitlenin 40 bininin Paris’te yoğunlaşacağını öngörmüştü.

Lyon'da Kamu Binası Kundaklandı

Cumartesi günü Paris, Lyon ve Marsilya gibi metropollerde şiddet olaylarının dozu arttı. Yüzlerini maskelerle gizleyen göstericiler sokaklarda ateşler yakarken; işaret fişekleri ve havai fişekler fırlatarak barikatlar kurdu.

Lyon’da bir grup eylemci yerel turizm ofisini ateşe verdi. Çevrede konuşlanan kapüşonlu gruplar ise güvenlik güçlerine yabancı cisimler ve havan tipi havai fişeklerle saldırdı. Kısa sürede alevlere teslim olan binadaki yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin, şiddet yanlısı gruplar tarafından engellendiği öne sürüldü. Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, "Çok sayıda saldırgan odak, itfaiyecilerin turizm ofisindeki yangına güvenli bir şekilde müdahale etmesini engellemektedir" ifadesine yer verilerek güvenlik güçlerinin grupları dağıtmak üzere operasyon yürüttüğü kaydedildi.

Marsilya’da Belediye Binasına Baskın

Fransa’nın ikinci büyük kenti olan Marsilya’da ise protestocular, giriş kapısını kırarak belediye binasına zorla girdi. Olay yerindeki basın mensuplarının aktardığı bilgilere göre, içeri sızan eylemcilerden biri duvara anarşizmi simgeleyen “A” logosunu sprey boyayla çizdi. Güvenlik güçleri duruma kısa sürede müdahale etti.

Baskın sırasında bir göstericinin, 1789 Fransız Devrimi esnasındaki Bastille Hapishanesi baskınına atıfta bulunarak “Bastille’i ele geçiriyoruz!” diye bağırdığı duyuldu. Kentte ayrıca bir polis karakolu hedef alınarak camları kırıldı ve çevredeki bazı mağazalar yağmalandı.

Ekonomik ve Sosyal Bunalım Derinleşiyor

Toplumsal olayların ilk dalgası, geçtiğimiz ay Paris’in kuzeyindeki sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı banliyölerde yer alan liselerde başlamıştı. Öğretmen eksikliği ve okulların bakımsızlığına duyulan öfke; kısa sürede gelir adaletsizliğine, yetersiz kamu harcamalarına ve eğitim standartlarındaki düşüşe karşı ülke çapında kitlesel bir harekete dönüştü.

Bu gösteriler, Macron’un cumhurbaşkanlığı döneminin son virajına girdiği bir süreçte Fransa’yı ciddi bir siyasi tıkanıklıkla karşı karşıya bırakıyor. Siyaset uzmanları, Macron’un geride bırakacağı siyasi mirasın; kutuplaşmış bir seçmen kitlesi ve parçalanmış bir iç siyasi mimari tarafından şekillendirileceğini değerlendiriyor. Fransa’nın kamu maliyesini dengeleme konusunda uzun süredir yaşadığı yapısal sorunlar da bu vesileyle yeniden gündeme geldi. Yatırımcıların Fransız devlet tahvillerinden uzaklaşması, ülkenin borçlanma maliyetlerini son yirmi yılın en yüksek seviyesine tırmandırdı.

Başbakan Sébastien Lecornu, perşembe günü yaptığı açıklamada yetkililerin protestoların yaratabileceği güvenlik risklerinden derin endişe duyduğunu belirtti. Hükümet kanadı eylemleri körüklemekle sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketini suçlarken, LFI yönetimi bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Başbakan Lecornu, ülkenin içinde bulunduğu genel ruh halini şu sözlerle özetledi: “Bu, ülkenin yorgun düştüğü bir dönem. Savaşlar, enflasyon ve satın alma gücüyle ilgili kronik sorunlar nedeniyle sürekli bir kriz ortamında yaşıyoruz.”

Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kameradaFransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada Fransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktıFransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı
Celine DionFransaParisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım
Mourinho’dan olay Arda Güler tepkisi Canlı yayında fena haşladı Mourinho'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Galatasaray’dan Erkan Engin’in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur
Mahalleliye bak sen Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Cezaevindeki yakını için para verdiğini söylediği kişiyi vurdu, polisi kendisi çağırdı Cezaevindeki yakını için para verdiğini söylediği kişiyi vurdu, polisi kendisi çağırdı
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:50
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:26
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:33
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku Alanyaspor maçında da yok
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
15:01
Aziz Yıldırım’dan Samandıra’ya sürpriz ziyaret İki isimle görüştü
Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya sürpriz ziyaret! İki isimle görüştü
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:08
Fransa’da 500 farklı noktada eylem Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı
Fransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 17:43:32. #7.13#
SON DAKİKA: Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei