Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Fuat Sezgin Kabri Başında Anıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kabri Başında Anıldı

1 saat önce

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kabri Başında Anıldı, System.String[]
Prof. Dr. Fuat Sezgin, Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri, 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olması dolayısıyla dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'i, Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında andı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu da öğrencilere eşlik etti.

Usta ismi kabri başında ziyaret eden çocuklar, dualar okuyarak Prof. Dr. Fuat Sezgin'i yad etti. Büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını dile getiren Çocuk Üniversitesi öğrencileri Küçükçekmece Belediyesi'ne ise teşekkürlerini dile getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adını taşıyan kütüphaneyi de ziyaret eden Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri Prof. Dr. Fuat Sezgin hakkında bilgi sahibi oldu. Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğretmenleri ise Prof. Dr. Fuat Sezgin'i çocuklara anlatarak, yeni nesle aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

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