İki kişinin yardımıyla götürülmüştü! Nejat İşler'in konser öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Nejat İşler'in konser çıkışında iki kişinin desteğiyle alandan ayrıldığı görüntüler çok konuşulurken, gecenin hemen öncesinde verdiği röportaj da ortaya çıktı. Çağlar Çorumlu ile kameraların karşısına geçen İşler'in neşeli tavırları ve kahkahaları dikkat çekti.

KONSER ÖNCESİ RÖPORTAJ VERDİ

Nejat İşler, Leyla The Band'in Harbiye'deki konserine oyuncu Çağlar Çorumlu ile birlikte gitti. İkili, konser başlamadan önce basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Röportaj sırasında oldukça neşeli olduğu görülen İşler, Çorumlu'nun açıklamaları sırasında sık sık kahkaha attı.

ÇAĞLAR ÇORUMLU SETTEN GELDİĞİNİ ANLATTI

Çağlar Çorumlu, konser öncesindeki röportajda yoğun çalışma temposundan söz etti. Çorumlu, "Köpek Balıkları filmini çekiyoruz, setten geldim. Yarın da setimiz var" ifadelerini kullandı.

Çorumlu'nun sözleri sırasında Nejat İşler'in kahkahalara boğulduğu anlar kameralara yansıdı.

SAATLER SONRA İKİ KİŞİNİN DESTEĞİYLE ÇIKARILDI

Konser öncesinde neşeli tavırlarıyla objektiflere yansıyan Nejat İşler, gecenin ilerleyen saatlerinde ise farklı görüntülerle gündeme geldi.

Konser çıkışında yürümekte güçlük çektiği görülen ünlü oyuncu, iki kişinin desteğiyle alandan ayrıldı. İşler'in gecenin başındaki neşeli halleri ile konser sonundaki görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti.

Oyuncudan yaşananlara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.