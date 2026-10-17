Sahnede korku dolu anlar! Ünlü şarkıcı 2 metre yükseklikten düştü - Son Dakika
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Sahnede korku dolu anlar! Ünlü şarkıcı 2 metre yükseklikten düştü

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Çinli pop yıldızı Jane Zhang, sahnede “Secret Love” şarkısını seslendirdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düştü. Hayranlarını paniğe sürükleyen ünlü şarkıcının kısa süre sonra ayağa kalkıp performansına devam etmesi dikkat çekti.

Çinli pop yıldızı Jane Zhang, konser sırasında yaşadığı kazayla hayranlarını korkuttu. “Secret Love” şarkısını seslendirdiği sırada dengesini kaybeden ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 metre yükseklikteki platformdan yere düştü. Seyircilerin çığlık attığı olayın ardından görevliler hemen yardıma koştu. Zhang’ın kısa süre sonra ayağa kalkarak şarkısını söylemeye devam etmesi dikkat çekti.

ŞARKI SÖYLERKEN BİR ANDA YERE DÜŞTÜ

Olay, 11 Ekim 2025’te Çin’in Xi’an kentinde düzenlenen konser sırasında yaşandı. Chase World turnesi kapsamında sahne alan Jane Zhang, “Secret Love” şarkısını seslendirirken platformun kenarına doğru ilerlediği sırada dengesini kaybetti.

Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen şarkıcıyı gören izleyiciler büyük panik yaşarken, sahne görevlileri hemen Zhang’ın yardımına koştu.

KISA SÜREDE AYAĞA KALKIP KONSERE DEVAM ETTİ

Düşüşün ardından yaklaşık 20 saniye içinde ayağa kalkan Jane Zhang, performansını yarıda bırakmadı. Şarkısını söylemeye devam eden sanatçının bileğinde hafif bir sıyrık olduğu görüldü.

Hayranlarının endişelenmesi üzerine açıklama yapan Zhang, iyi olduğunu belirterek sevenlerini rahatlattı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı kazanın ardından esprili sözleriyle de dikkat çekti.

10 YIL ÖNCE DE BENZER BİR KAZA YAŞAMIŞTI

Jane Zhang’ın sahnede yaşadığı kaza, 2015 yılında Pekin’de verdiği konserde yaşanan benzer bir olayı da yeniden gündeme getirdi. Ünlü şarkıcı, o konserde de yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki platformdan düşmüş ve hafif yaralanmalar yaşamıştı.

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SON DAKİKA: Sahnede korku dolu anlar! Ünlü şarkıcı 2 metre yükseklikten düştü - Son Dakika
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