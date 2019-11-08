Son Dakika Haberleri: SAÜ'de "Medeniyet Değerlerimiz" konferansı
Son Dakika Güncel SAÜ'de 'Medeniyet Değerlerimiz' konferansı

SAÜ'de "Medeniyet Değerlerimiz" konferansı

7 saat önce

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Medeniyet Değerlerimiz" konferansı düzenlendi.

SAÜ'de

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Medeniyet Değerlerimiz" konferansı düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜ iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Cemil Meriç'in "Umrandan Uygarlığa" adlı eserinde umran kavramını medeniyete tercih ettiğini söyledi.

Yılmaz, İslam medeniyetinin "Ezeli hikmet", "Ebedi risalet", "Merhamet" ve "Cihanşümul adalet" olmak üzere dört temel değerinin bulunduğunu belirtti.

Hikmetin her zaman derin ve insanları cezbeden bir yönünün bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İslam medeniyetinin temel değerlerinden ikincisi olan ebedi risalet, İslam'ın bir taraftan çağlar boyunca değişmeyen boyutunun bulunması ancak diğer taraftan da zamanın değişmesiyle birlikte hükümlerin değişmesini ifade eden ve fetvalarla kendisini sürekli güncelleyip genç ve dinamik kalan yönünün bulunması anlamına gelmektedir. Bu değerlerden üçüncüsü ise merhamettir. Hazreti Peygamber'in İslam'ı kendilerine tebliğ ettiği topluma bakıldığında bu değerin önemi çok daha iyi fark edilecektir. Sözlükte bir şeyi yerli yerine koymak anlamına gelen adalet, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde büyük önem verilen bir değerdir. İslam medeniyetinde adalet, sadece yargı adaleti ve sosyal adalet gibi hususlara münhasır kılınmayıp, aksine kişinin ahlaki erdemleri hakkında da kullanılmıştır. Buna göre kişinin ahlaki özelliklerinde ifrat ve tefrite gitmeden orta yol ve itidal üzere olması da adalet olarak değerlendirilmiştir."

Konuşmaların ardından Yılmaz'a SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından hediye takdim edildi.

Cemil Meriç, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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