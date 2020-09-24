SAÜ'lü öğretim üyesinden televizyon programı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, bir televizyon kanalında 'İlmihal' adlı bir program yapmaya başladı.

Programın yayınlanan birinci bölümünde Prof. Dr. Günay tarafından ilmihalin ne anlama geldiği, ilmihal bilgilerinin kapsamı, ilmihal bilgilerine neden gerek duyulduğu ve bunların inananlara neler sağladığı, her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken hususların neler olduğu konuları üzerinde duruldu. - SAKARYA