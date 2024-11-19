Şengül İsar’ın Bisiklet Hayali Gerçek Oldu

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz'da yaşayan Şengül İsar, bisiklet sürme hayalini Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde aldığı ücretsiz eğitimle gerçekleştirdi. İsar, "Hiçbir şey yok insanın isteyip de yapamayacağı. Meğer o iki ince tekerin üstünde durabiliyormuşum zor da olsa" dedi.

Lüleburgazlı Şengül İsar, bisiklete binme hayaline Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde kavuştu. Bisiklet Akademisi'nde gerçekleştirilen ücretsiz eğitime katılan İsar, burada bisiklet sürmeyi öğrendi.

"Bisikletle çocukluktan kalma bir hevesim vardı"

Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nde her yaştan vatandaşa verilen ücretsiz sürüş eğitimlerine başlayan İsar, "Meğer o iki ince tekerin üstünde durabiliyormuşum" dedi.

Uzun yıllardır bisiklet sürme hayalini kurduğunu anlatan Şengül İsar, "Bisikletle daha çocukluktan kalma bir hevesim vardı. Babama hep diyordum 'Baba bana bisiklet alsana'. 'Tamam kızım alırım' diyordu. Ama tabii ki olmadı bir türlü. Sonra da evlendik, çoluk çocuk onlar sürdüler. Şimdi bana sıra geldi herhalde. Hep aklımda olanları gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu da onlardan biriydi yani. Hiçbir şey yok insanın isteyip de yapamayacağı. Meğer o iki ince tekerin üstünde durabiliyormuşum zor da olsa. Henüz daha çok başaramadım ama ilk adımı attım. Vazgeçmemeli insan. Burayı çok sevdim" diye konuştu.