Kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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