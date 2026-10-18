Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, besteci ve söz yazarı Soner Olgun için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenleniyor. Ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri, 16 Ekim’de yaşamını yitiren Olgun’a veda etmek için törende bir araya geldi.

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” eserleriyle tanınan sanatçının cenazesi, Harbiye’deki törenin ardından Teşvikiye Camisi’ne götürülecek. Öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Olgun, Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ESKİ EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

Soner Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının vefatının ardından yaptığı paylaşımda, “Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk” sözleriyle başlayan duygusal bir mesaj yayımladı. Koldaş, Olgun’la paylaştıkları yılları ve kızları Elif’i anarak şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hayatının yarısını paylaştığı birine nasıl veda eder? Ben bilmiyorum… 21 yaşındaydım hayatıma girdiğinde, şimdi 47 yaşındayım. Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk. Bir ömrün en güzel yılları, en zor zamanları, kahkahaları, gözyaşları, sahneleri, şarkıları… Hepsinde sen vardın. Birlikte büyüdük, birlikte değiştik, bazen birbirimizi kırdık, bazen ayrı yollara yürüdük; ama hayat bizi nereye götürürse götürsün, birbirimizin hayatındaki yerimiz her zaman çok kıymetliydi. Sen benim gençliğimdin, yol arkadaşımdın, en yakın dostumdun ve hayatımın bana verdiği en kıymetli hediyenin, Elif'imizin babasıydın. Son günlerinde elinden tutarken, sana bakarken, acını biraz olsun hafifletebilmek için çırpınırken içimden hep aynı şey geçti: Keşke senin için yapabileceğim daha fazla şey olsaydı. Bugün seni kaybettik; bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile canımı yakıyor. Bunca yıl hayatımda olan bir insanın artık olmayacağını kabullenmek nasıl mümkün, bilmiyorum.

Ama bir şeyi biliyorum; sesinle, şarkılarınla, anılarımızla, birlikte yaşadığımız her şeyle ve en çok da kızımızın gözlerinde yaşamaya devam edeceksin. Ve bugün dönüp baktığımda, bütün yaşanmışlıklarımızın üzerinde tek bir duygu kalıyor: İyi ki hayatımdan geçtin, iyi ki Elif'imizin babası oldun, iyi ki bunca yılı birlikte yaşadık. Şimdi seni uğurlamak zorundayım ama ben sana elveda diyemiyorum Sonerciğim; çünkü insan, kendi hayatının bu kadar büyük bir parçasına nasıl elveda der? Huzurla uyu canım Sonerciğim, Elif'imiz bana emanet ve sen, ikimizin kalbinde sonsuza kadar bizimlesin.”

Törene katılan şarkıcı Kubat da Olgun’u son kez evinde ziyaret ettiğini belirterek, “Bir türkü söyledim, son vedamız öyle oldu” dedi.

MÜZİK VE TELEVİZYONDA İZ BIRAKTI

1959’da Fethiye’de dünyaya gelen Olgun, Bornova Anadolu Lisesi’nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu. İlk albümü “Letafet” ile müzik dünyasına adım atan sanatçı; “Her Şey Değişmeli”, “İyi Bayramlar”, “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” albümlerini çıkardı.

Televizyon programları da hazırlayıp sunan Olgun’un, sözleri veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor.