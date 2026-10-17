Soner Olgun'un vefatının ardından yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi: Çok insan çaresizlik içinde ölüp gidiyor - Son Dakika
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Soner Olgun'un vefatının ardından yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi: Çok insan çaresizlik içinde ölüp gidiyor

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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından Ekim 2023'te Haberler.com'da katıldığı programda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Olgun, hastalıklarla mücadele eden insanlara yardım etme isteğini anlatırken, "Elimden gelen her türlü insana yardım etmek isterdim. Çünkü çok insan inanılmaz çaresizlik içinde ölüp gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Soner Olgun, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti.

Olgun'un vefatının ardından, Ekim 2023'te Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Sanatçının özellikle çaresizlik, ölüm ve insanlara şifa olma isteği üzerine söylediği sözler dikkat çekti.

"BAZEN BU TOPLUMUN BİR BİREYİ OLMAKTAN NEFRET EDİYORUM"

Toplumda yaşanan şiddet olayları ve insanların birbirlerine karşı tutumlarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Olgun, özellikle kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yönelik kötü muameleye tepki göstermişti.

Olgun, "Ya sevgide eksiğiz. İlişkide eksiğiz. Hala kadın öldürüyoruz. Hala kadın dövüyoruz. Hala çocuklara tecavüz ediyoruz. Bak hızlı konuşuyorum. Çünkü bu toplumun bireyi olarak bütün bunlar beni aleme küstürecek nedenler. Hala hayvanlara eziyet ediyoruz. Hatta öldürüyoruz. Çocuklara tecavüz ediyoruz, kaçırıyoruz, zulüm ediyoruz. O kadar çok küsülecek bir şey var ki. Bazen bu toplumun bir bireyi olmaktan nefret ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"HAYATIMDA İKİ TANE SÜPER ŞEY İSTEDİM: BİRİSİ ŞİFACI OLMAK, İKİNCİSİ SUPERMAN OLMAK

Yaşanan olumsuzluklar karşısında kendisini zaman zaman çaresiz hissettiğini anlatan sanatçı, insanlara yardım edebilmek için olağanüstü güçlere sahip olmayı hayal ettiğini söylemişti.

Olgun, "Hiçbir şey yapamamanın çaresizliği. Bu emin ol bir sürü iyi insanın en büyük ızdırabıdır. Bir sürü olumsuz şey var ve ben hiç bunları engelleyecek bir şey yapamıyorum. Ve hiçbir çare bulamıyorum. Ve çaresiz kalıyorum. Çok kırıcı bir şeydir. İnsanın kendi kendine kırıldığı bir şeydir. O zaman zaten süper biri olmak istiyorum. İçimden öyle bir duygu geçiyor. Çok isterdim zaten süper güçlerim olsun. Sırf bu yüzden. Hayatımda iki tane süper şey istedim. Birisi şifacı olmak, ikincisi Superman olmak" demişti.

"ÇOK İNSAN İNANILMAZ ÇARESİZLİK İÇİNDE ÖLÜP GİDİYOR"

Şifacı olma isteğinin ardındaki nedeni ise şu ifadelerle anlatmıştı: "Elimden gelen her türlü insana yardım etmek isterdim. Sağlık açısından. Çok önem veriyorum ona. Çünkü çok insan inanılmaz çaresizlik içinde ölüp gidiyor. Ya da sürünüyor. Onlara bir deva olabilmek hayalim"

"İYİ OLMAK İÇİN BAYAĞI BİR ZORLUK ÇEKMELİSİN"

İyiliğin insanı güçlendirdiğine inandığını belirten Olgun, yıllar içerisinde hayata bakışının değiştiğini de "İyilik güçlendirici. 40 yaşımdan beri yaklaşık 15-20 yıldır güçlendiğimi düşünüyorum. Çünkü kötü olmak çok kolay. İyi olmak için bayağı bir zorluk çekmelisin. Ve zorlukla yaşamak insana güç verir. Hiç korkmadan iyilik ve güzellik peşinde olmak gerçekten güçlendirir insanı. Çünkü savaşacak çok şeyin vardır kafanın içinde ya da günlük hayatta" diyerek dile getirmişti.

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