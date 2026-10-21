SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
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SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu

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SPK\'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
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Sermaye Piyasası Kurulu; Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Kurul ayrıca HSBC Yatırım'a 354 bin 803 lira idari para cezası verirken Fiba Yatırım'ın 1 milyar liralık borçlanma aracı ihracını onayladı. Bültende, zamanaşımına uğrayan yatırımcı alacaklarının iadesine ilişkin yeni kurallar da açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aracı kurumları ve yatırımcıları ilgilendiren kararlarını duyurdu. Üç yatırım kuruluşunun faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesini kararlaştıran SPK, idari yaptırımların yanı sıra yatırımcı alacaklarının geri ödenmesine yönelik usulleri de belirledi.

3 ARACI KURUMUN FAALİYETLERİ DURDURULDU

SPK, Alnus Yatırım Menkul Değerler, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Pusula Yatırım Menkul Değerler'in sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kanunu ile yatırım kuruluşlarının faaliyet ve sermaye yeterliliğine ilişkin mevzuat hükümlerine dayandırılan kararlar, 21 Ekim 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olacak.

Kurul, söz konusu şirketlerin faaliyetlerine ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bir tarih paylaşmadı.

HSBC YATIRIM'A PARA CEZASI

Bültende HSBC Yatırım Menkul Değerler hakkında alınan idari yaptırım kararı da yer aldı.

SPK, nakit ve sermaye piyasası araçlarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığının belirlenmesinde yeterli inceleme yapılmadığı ve mesleki dikkat ile özen yükümlülüğüne uyulmadığı gerekçesiyle şirkete 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası verdi.

Öte yandan Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık, sermaye piyasasında gayrimenkul değerlemesi yapmaya yetkili kuruluşlar listesinden çıkarıldı.

FİBA YATIRIM'IN 1 MİLYAR LİRALIK BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Kurul, Fiba Yatırım Menkul Değerler'in toplam 1 milyar lira tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanına onay verdi.

Söz konusu borçlanma araçları, tahsisli satış yöntemiyle veya nitelikli yatırımcılara sunulabilecek.

YATIRIMCI ALACAKLARININ İADESİNDE YENİ DÖNEM

SPK, zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) devredilen nakit ve sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine geri verilmesine yönelik başvuru esaslarını da düzenledi.

Yeni kurallar, e-Devlet üzerinden işlem yapamayan müşterek hesap sahipleri, mirasçılar, vekiller, vasiler, kayyumlar ve tüzel kişi temsilcilerini kapsıyor.

Bu kişilerin YTM'nin internet sitesindeki başvuru formunu doldurup ıslak imzalı şekilde gerekli belgelerle birlikte merkeze ulaştırması gerekecek. Evraklar iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilecek veya imza karşılığında elden teslim edilebilecek.

Belirlenen grupların dışında kalan özel başvurular ise YTM Yönetim Kurulu tarafından incelenecek.

MİRASÇILAR İÇİN EK BELGE ŞARTI

Vefat eden yatırımcıların alacaklarını talep eden mirasçılardan güncel mirasçılık belgesi ile veraset ve intikal vergisi yükümlülüğünün yerine getirildiğini ya da vergi ilişiği bulunmadığını gösteren belge istenecek.

Bunun yanında miras payları doğrultusunda ödeme yapılmasına bütün mirasçıların onay verdiğini gösteren ıslak imzalı beyan veya elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı sunulacak.

Vekil aracılığıyla yapılacak işlemlerde ise tahsil yetkisini açıkça belirten noter onaylı vekâletname aranacak.

EKSİK EVRAKLAR İÇİN 30 GÜN SÜRE

YTM, başvuruların değerlendirilmesi sırasında ilave bilgi veya belge talep edebilecek.

Eksik evrakların tamamlanması ya da hatalı bilgilerin düzeltilmesi için hak sahiplerine 30 gün tanınacak. Belirtilen sürede gerekli işlemlerin yapılmaması halinde başvuru işlemden kaldırılabilecek.

İade kapsamında sermaye piyasası araçları, bu süreçte hak kazanılan bedelsiz paylarla birlikte geri verilecek. Nakit alacaklar ise mevzuata göre hesaplanan nema tutarı eklenerek ödenecek.

Ödemeler yalnızca Türkiye'de bulunan banka veya aracı kurumlar nezdindeki hesaplara yapılabilecek. Döviz cinsinden alacaklar, hak sahibinin talebi üzerine iade tarihindeki Takasbank döviz alış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilebilecek.

 YENİ BAŞVURU SİSTEMİNİN TARİHİ DUYURULACAK

SPK'nın belirlediği yeni iade esasları hemen uygulanmaya başlamayacak.

Düzenleme, e-Devlet üzerinden başvuruların alınmaya başlanmasıyla yürürlüğe girecek. Uygulamanın başlangıç tarihi Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin internet sitesinden ilan edilecek.

Bu tarihe kadar yatırımcı alacaklarının iadesinde mevcut başvuru kuralları geçerliliğini koruyacak.

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    Yorumlar (2)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Fondaki milyarlar götürülürken ne yaptınız, biri anlatsın, gerçi götürenlerin listeside açıklanmıyor, bu ülkede ekmek çalmayacaksın çalarsan hapistesin ama milyarları götürürsen ismin devlet sırrı olur parayı istersen senin o yufka yüreğine kalmış iade edebilirsin, öyle bir ülkeyiz çok şükür. 0 0 Yanıtla
  • Birşey demedimki Birşey demedimki:
    Atı alan Grönland'ı geçti. BDDK, masak , spkt, maliye yeni uyandı. Günaydınlar.. 0 0 Yanıtla
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