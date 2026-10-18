Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı - Son Dakika
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Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı

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Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı
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Oyuncu Şükrü Özyıldız, kız kardeşi Burcu Özyıldız’ın düğününden kareleri duygusal bir notla paylaştı. Çocukluklarından bugüne uzanan bağlarını anlatan Özyıldız, kardeşine “Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin” diye seslendi.

Oyuncu Şükrü Özyıldız, kardeşi Burcu Özyıldız’ın düğününden kareleri paylaştı. Çocukluk anılarını hatırlatan oyuncu, kardeşine “Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin” sözleriyle seslendi.

DÜĞÜNDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Şükrü Özyıldız’ın pilates eğitmenliği yapan kız kardeşi Burcu Özyıldız, Onur Ekşioğlu ile hayatını birleştirdi. Oyuncu, kardeşinin düğününde ona eşlik etti.

Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı

Törenden fotoğraflar paylaşan Özyıldız, kardeşiyle çocukluklarından bugüne uzanan anıları düşündüğünü belirtti. Burcu Özyıldız’ı hayatının yeni bir dönemine uğurlarken gurur ve heyecan duyduğunu anlatan oyuncu, mesajında tatlı bir kıskançlık hissettiğini de dile getirdi.

“SEN HÂLÂ BENİM KÜÇÜK KARDEŞİMSİN”

Kardeşine duyduğu sevgiyi ifade eden Şükrü Özyıldız, “Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin. Ve iyi ki öylesin. Çok mutlu olun” mesajını paylaştı.

Şükrü ÖzyıldızMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı - Son Dakika
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