Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı

Oyuncu Şükrü Özyıldız, kardeşi Burcu Özyıldız’ın düğününden kareleri paylaştı. Çocukluk anılarını hatırlatan oyuncu, kardeşine “Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin” sözleriyle seslendi.

DÜĞÜNDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Şükrü Özyıldız’ın pilates eğitmenliği yapan kız kardeşi Burcu Özyıldız, Onur Ekşioğlu ile hayatını birleştirdi. Oyuncu, kardeşinin düğününde ona eşlik etti.

Törenden fotoğraflar paylaşan Özyıldız, kardeşiyle çocukluklarından bugüne uzanan anıları düşündüğünü belirtti. Burcu Özyıldız’ı hayatının yeni bir dönemine uğurlarken gurur ve heyecan duyduğunu anlatan oyuncu, mesajında tatlı bir kıskançlık hissettiğini de dile getirdi.

“SEN HÂLÂ BENİM KÜÇÜK KARDEŞİMSİN”

Kardeşine duyduğu sevgiyi ifade eden Şükrü Özyıldız, “Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin. Ve iyi ki öylesin. Çok mutlu olun” mesajını paylaştı.