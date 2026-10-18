Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti

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Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti
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Türk özgün baskı sanatının öncü isimlerinden Süleyman Saim Tekcan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini ailesi duyururken, sanatçının eserleri ve yetiştirdiği sanatçılarla bıraktığı mirasa dikkat çekti.

Türk özgün baskı sanatının öncü isimlerinden ressam, eğitimci ve kurum kurucusu Süleyman Saim Tekcan, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Tekcan’ın vefatını ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

Ailenin paylaşımında, “Çok sevgili babamız, Türk sanatının büyük ustası Süleyman Saim Tekcan'ın ebediyete irtihalini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Tekcan’ın sanat ve eğitim alanındaki katkılarıyla kalıcı bir miras bıraktığı belirtilerek şu sözler kaydedildi:

“Yaşamını sanata, eğitime ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına adayan Tekcan, eşsiz eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve Türk sanat tarihine kazandırdığı kalıcı değerlerle ardında silinmeyecek, kıymetli bir miras bıraktı. Bu alemde insani değerleri daima geçici değerlerin önünde tutan insanlar, geldikleri toprağa dönen bedenlerinin ardından da yaşamaya devam ederler. Geride bıraktıkları eserler, yetiştirdikleri insanlar ve dokundukları hayatlarla çevrelerini aydınlatmayı sürdürürler. Ömrünü sanata ve insana hizmete adamış büyük ustayı sevgi ve saygıyla uğurluyoruz. Allah rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet, makamı ali olsun.”

IMOGA’YI KURDU

6 Ekim 1940’ta Trabzon’da doğan Tekcan, 1961’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Almanya’da baskı resim üzerine araştırmalar yapan sanatçı, çalışmaları ve yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye’de özgün baskı sanatının gelişimine katkı sundu.

Tekcan, 2004’te İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’ni (IMOGA) kurdu. Ressam ve baskı sanatçısı kimliğinin yanı sıra sinema oyuncusu ve akademisyen olarak da tanınan Tekcan, 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

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SON DAKİKA: Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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