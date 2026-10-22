Tokenize hisselerde asıl sınav likidite: Platformlar fiyat oluşumu için yeni modeller deniyor - Son Dakika
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Tokenize hisselerde asıl sınav likidite: Platformlar fiyat oluşumu için yeni modeller deniyor

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Tokenize hisselerde asıl sınav likidite: Platformlar fiyat oluşumu için yeni modeller deniyor
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Dünya Borsalar Federasyonu’nun (WFE) çalışması, kripto platformlarında işlem gören tokenize hisselerin fiyatı belirlemediğini ve dayanak hisseyi takip ettiğini ortaya koydu. Platformlar ise bu açığı kapatmak için likidite altyapısına ve geleneksel aracı kurumlarla entegrasyona yöneliyor.

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu (RWA) yaygınlaştıkça tartışmanın odağı da değişiyor. Artık soru, hisselere dijital ortamda erişilip erişilemeyeceği değil. Asıl soru, bu varlıkların hangi likidite koşullarında ve nasıl bir fiyat oluşumuyla işlem göreceği. WFE’nin 20 Ekim’de yayımladığı çalışmada 61 hisse ve token çifti incelendi. Analize göre hiçbir çiftte fiyatı belirleyen taraf token olmadı. Ortalama bir çiftte kalıcı fiyat hareketinin yüzde 80'inden fazlası dayanak hisseden kaynaklandı. Çalışma, tokenize hisse piyasasının dayanak hisse piyasasından “kat kat daha sığ” olduğunu da vurguluyor.

“ERİŞİM BAŞLANGIÇTI, SIRA LİKİDİTEDE”

Kripto platformları bu soruna farklı modellerle yanıt arıyor. Bitget’in 21 Ekim’de duyurduğu Super Match çerçevesi bunlardan biri. Şirketin açıklamasına göre sistem, platform içindeki işlem akışlarını, piyasa yapıcıları ve farklı likidite kaynaklarını bir araya getirerek tokenize hisselerin tek bir geleneksel piyasaya bağımlı kalmadan işlem görmesini ve borsaların kapalı olduğu saatlerde fiyat oluşumunun desteklenmesini hedefliyor. Bitget CEO’su Gracy Chen, “Tokenize hisselere erişim sağlamak önemli bir başlangıç noktasıydı. Super Match ise varlıklar platforma geldikten sonra likiditenin ve fiyat oluşumunun nasıl işleyeceğini iyileştirmek için tasarlandı” dedi. Chen, tokenizasyonun bir sonraki aşamasının varlıkları ve likiditeyi farklı piyasalar arasında birbirine bağlayan altyapılarla şekilleneceğini söyledi.

ARACI KURUMLARLA DİJİTAL PLATFORMLAR ARASINDA KÖPRÜ

Sektördeki bir diğer başlık, geleneksel aracı kurumlarda tutulan varlıkların dijital platformlara aktarılması. Bitget, 13 Ekim’de devreye aldığı rToken Transfer hizmetiyle 3 binden fazla uygun ABD hisse senedi ve borsa yatırım fonunun satılmadan dijital temsillere dönüştürülmesine imkân tanıyan bir süreç başlattı. Bitget CEO’su Gracy Chen, tokenizasyonun geleneksel varlıklara erişimi şimdiden kolaylaştırdığını belirterek, “Bir sonraki aşama, bu varlıkların kullanım alanını ve esnekliğini artırmak” dedi. Şirketin verilerine göre rToken varlıklarının büyüklüğü Temmuz başı itibarıyla yaklaşık 114 milyon dolara ulaştı, toplam işlem sayısı 2 milyonu aştı.

GELENEKSEL FİNANS DA KENDİ MODELİNİ KURUYOR 

Tokenizasyon yalnızca kripto platformlarının gündeminde değil. ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC), Mart 2026'da Nasdaq’ın bazı menkul kıymetlerin tokenize biçimde işlem görmesine imkân tanıyan önerisini onayladı. Bu modelde tokenize hisseler geleneksel hisselerle aynı emir defterinde ve aynı haklarla işlem görüyor. ABD’nin takas ve saklama kuruluşu DTCC de kendi tokenizasyon platformu üzerinde çalışıyor.

TOKEN HİSSENİN KENDİSİ DEĞİL 

Tokenize bir varlık, dayanak hissenin doğrudan sahipliğiyle her zaman aynı hukuki hakları sağlamıyor. Hakların kapsamı ihraç yapısına, saklama modeline ve yatırımcının bulunduğu ülkenin mevzuatına göre değişebiliyor. Uzatılmış işlem saatleri likiditenin her zaman yeterli olacağını, dijital ortamda işlem görmek de istenen fiyattan satış yapılabileceğini garanti etmiyor. Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Tokenize varlıklar piyasa, likidite, karşı taraf, teknoloji ve mevzuat riskleri içerir.

EkonomiBorsaSon Dakika

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