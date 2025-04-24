TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı

2025 yayın döneminde birçok dizi erken final yaparak ekran macerasını noktalarken, bu listeye bir yenisi daha eklendi. İnci Taneleri, Deha ve Siyah Kalp dizilerinin ardından TRT 1'in önemli projelerinden biri olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi de yolun sonuna geldi.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve tarihi anlatımıyla dikkat çeken dizi, izleyicileriyle vedalaşmaya hazırlanıyor. Yapımın final yapacağı haberi, televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı. Reyting mücadelesi ve azalan reklam gelirleri, birçok yapım gibi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisini de etkiledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tarihi olayları dramatik kurguyla harmanlayan dizi, özellikle Kudüs'ün fethine giden süreci anlatmasıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştı. Yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve prodüksiyon kalitesiyle öne çıkmıştı.