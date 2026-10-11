Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee'de katıldığı bir etkinlikte kürsüye çıkarak destekçilerine seslendi. Konuşması sırasında kalabalığın kendisine gösterdiği ilgiden söz eden Trump, salondakilere dönerek "Çok şaşırtıcı. En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlarsınız" dedi.

"EN APTALCA ŞEYLERİ BİLE SÖYLESEM ALKIŞLARSINIZ"

Kalabalık karşısında konuşmanın kendisi için neden kolay olduğunu anlatan Trump, destekçilerinin verdiği tepkilere dikkat çekti. Salondaki alkışlara gönderme yapan ABD Başkanı'nın sözleri, konuşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

KONUŞMASI SIRASINDA ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Trump'ın ifadeleri sırasında salondaki destekçileri alkış ve tezahüratlarla karşılık verdi. ABD Başkanı, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasını sürdürdü.

CUMHURİYETÇİ ADAYLARA DESTEK İÇİN TENNESSEE'YE GİTTİ

Trump, 10 Ekim'de Clarksville kentindeki F&M Bank Arena'da düzenlenen etkinliğe, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adaylara destek vermek amacıyla katıldı.

Senatör Bill Hagerty ve valilik için yarışan Marsha Blackburn'e destek isteyen Trump, Tennessee'deki seçmenlerin kendisine önceki seçimlerde verdiği desteği de hatırlatarak teşekkür etti.

SÖZLERİNİN ARDINDAN ALKIŞLAR DEVAM ETTİ

Trump'ın sözlerinin ardından salondaki katılımcılar gülerek alkışlamayı sürdürdü. ABD Başkanı ise açıklamasının ardından savunduğu politikaların sağduyuya dayandığını belirterek konuşmasına devam etti.