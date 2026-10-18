Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın - Son Dakika
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Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın

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Fransa'da protestoların yağma ve şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan sert bir açıklama geldi. "Fransa yanıyor" diyen Trump, göç politikalarını hedef alarak "Bir zamanlar büyük bir ülke olan Fransa'yı paramparça ettiler" ifadelerini kullandı. Fransız yönetimine seslenen Trump, "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü sağlayın" çağrısında bulundu.

Fransa'da düzenlenen kitlesel protestoların ardından çok sayıda kentte yağma, kundaklama ve güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı. Ülkede artan gerilim uluslararası tepkilere neden olurken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması dikkat çekti.

Trump'a atfedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fransa yanıyor. Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük bir ülke olan Fransa'yı paramparça etti."

Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın

"ÇOK GEÇ OLMADAN SINIRLARINIZI KAPATIN"

Fransa'daki olayları göç politikalarıyla ilişkilendiren Trump, açıklamasında Fransız yönetimine doğrudan seslendi.

ABD Başkanı'na atfedilen mesaj, "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü sağlayın" sözleriyle sona erdi.

Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın

Trump, daha önce de Fransa'daki öğrenci protestolarını kitlesel göçle ilişkilendirmiş ve ülkenin göç politikalarını eleştirmişti. Ancak protestoların göçmenlerden kaynaklandığı yönündeki değerlendirmesini destekleyen somut bir kanıt sunmamıştı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI DA FRANSA'YI HEDEF ALMIŞTI

Trump'ın açıklaması, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Fransa'daki olaylara ilişkin sözlerinin ardından gündeme geldi.

Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın

Vance, Limoges Belediye Binası'nın yandığı görüntüleri paylaşarak Avrupa ülkelerinin göç politikalarını eleştirmişti. Batılı yönetimlerin toplumsal uyum konusundaki uyarıları dikkate almadığını savunan Vance, Fransa'da yaşanan olayların önceden öngörülebileceğini ileri sürmüştü.

Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın

FRANSA'DA 1800'DEN FAZLA GÖZALTI

Fransa genelinde hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına tepki olarak düzenlenen gösteriler sırasında bazı gruplar mağazaları yağmaladı, araçları ateşe verdi ve kamu binalarına zarar verdi.

Paris, Marsilya, Lyon ve Bordeaux başta olmak üzere birçok kentte yaşanan olaylarda 1800'den fazla kişi gözaltına alındı. Limoges kentindeki tarihi belediye binası ise çıkan yangında ağır hasar gördü.

Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkede yaşanan gelişmelerin ardından ulusa seslenmesi bekleniyor.

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    Yorumlar (1)

  • Münir pekel Münir pekel:
    Seçimlerden sonra israille beraber katliam yaptıkları ve devlet bütçesini gereksiz boşalttığı için amerikan mahkemeleri tarafından açılacak davalar bunu siyaset sahnesinden silecek ztn yaşta son demde 0 0 Yanıtla
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