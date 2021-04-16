Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor - Son Dakika

Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor

16.04.2021 12:55

Türk mühendisler, koronavirüsü etkisiz hale getiren bir elyaf üretti. 4 yıldır üzerinde çalışılan ve üretimine başlanan elyaf, koronavirüsü yarım saatte yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor.

Yalova'da Aksa Akrilik Ar-Ge merkezinde 4 yıldır yürütülen proje ile geliştirilen, çinko içerikli elyaf üretim çalışmaları tamamlandı. Geliştirilen antimikrobiyal özellikli ve çinko içerikli akrilik elyaf, tekstil alanında üretilen ürünlerde Kovid-19 virüsünün, 30 dakikada yüzde 97,48 oranında etkisini kaybetmesini sağlıyor. Üretici firma, ürünün tekstil başta olmak üzere birçok alanda kullanılmasını hedefliyor.

Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiren elyaf üretti

YARIM SAATTE ETKİLİ OLUYOR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan şirketin Pazarlama Müdürü Atakan Koru, projenin 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getirdi. Test ve üretim aşamasında birçok farklı metotların denendiğini belirten Koru, "Çinko bazlı elyaf içerisine hapsederek oluşturduğumuz elyafın hem çevresel hem de sağlık açısından en iyi performansı gösterdiğini belirledik. Yaptığımız en son testlerde 'Everfresh' elyafın koronavirüse karşı yarım saatte yüzde 97,48 etkinlik gösterdiğini belgeledik" diye konuştu.

Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiren elyaf üretti

ORTAK KULLANIM ALANLARINDA KULLANILABİLİR

Elyafı maske kullanımı dahil ev tekstili, giyim gibi birçok alanda kullanabildiklerini sözlerine ekleyen Koru, "Dikkat çekmek istediğimiz diğer bir konuda toplu kullanım alanları. Yurt, cami, otel gibi ortak kullanım alanlarında kullanılabilir. Ortak kullanım alanlarında Everfresh'in hijyen beklentilerini karşılayacağını, hatta öteye taşıyacağını düşünüyoruz. Biz çinkoyu elyafın içerisine hapsediyoruz. Ürünümüz kesinlikle bir püskürtme veya yıkama işlemi değildir. Defalarca yıkadıktan sonra, ürünü almanızdan yıllar geçmesine rağmen ürün etkinliğini göstermeye devam edecek. Bu bizi benzersiz kılan özelliklerden sadece bir tanesi. Bunun özellikle ortak kullanım alanlarında kullanılan ürünlerde çok etkili olacağını düşünüyoruz. Yurt, otel, cami gibi alanlarda halıların, döşemelik kumaşlar, metro koltukları gibi alanlarda toplum sağlığına katkı sunacağı görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiren elyaf üretti
Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor

Araştırma Geliştirme, Atakan Koru, Yalova, Aksa, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • Komik: Aha da bizim aşımız.Demek sağlık bakanı Mart Nisan gibi aşımız hazır derken bundan bahsediyordu.Valla adamın günahına girmişiz.:)))))) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • kara bela: yalanın danıskası 4 yıl omuş korana daha 1 yılını anca doldurdu önce aşıyı üretinde sonra başka şeyler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mh: 4 yıldır üzerinde çalışıyorlarmış Korona 1 yıldır var ama olsun Biz erkenden yola çıkmışız Biraz mantık olsun haberlerinizde Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Yoğun bakım sorumlusunun Yoğun bakım sorumlusunun "Vakalar artmadı, patladı" sözleri salgındaki endişe veren durumu gözler önüne serdi Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararı tepkisi: Kime danıştın ey iktidar? Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararı tepkisi: Kime danıştın ey iktidar? Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Sanata merak salan Volkan Demirel'in koleksiyonuna yaptığı harcama milyonu aştı Sanata merak salan Volkan Demirel'in koleksiyonuna yaptığı harcama milyonu aştı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı 'Kırmızı kod'lu alana ilk kez girildi! Doluluk oranı yüzde 95, hasta yaşı 30'a kadar indi 'Kırmızı kod'lu alana ilk kez girildi! Doluluk oranı yüzde 95, hasta yaşı 30'a kadar indi Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu Döviz bürosu gibi dilenci, bu kez turistik mekanı mesken tuttu Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis cezası Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis cezası

Son Dakika Haberleri
13:36 Yoğun bakım sorumlusunun "Vakalar artmadı, patladı" sözleri salgındaki endişe veren durumu gözler önüne serdi
13:31 Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi
13:13 Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararı tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?
12:51 Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular
12:46 Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı
12:36 1 günlük evliliği nafakaya mahkum etmişti! Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyen Mustafa'dan yeni haber
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı         
13:40
Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi         
13:31
Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek Başkan Cengiz'in açıklamalarına Fatih Terim cephesinden çok sert cevap verilecek         
12:57
1 günlük evliliği nafakaya mahkum etmişti! Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyen Mustafa'dan yeni haber 1 günlük evliliği nafakaya mahkum etmişti! Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyen Mustafa'dan yeni haber         
12:37
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu         
11:51
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı         
07:41
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 13:48:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei