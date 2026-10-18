Ülkeyi ateşe verenler komiklik peşinde! Yağmaladığı süpürgeyle sokakları temizledi

Fransa'da protestolar sırasında lüks mağazalar yağmacıların hedefi olurken, bir göstericinin yaptığı hareket kameralara yansıdı. Mağazadan yağmaladığı elektrikli süpürgeyi eline alan protestocu, kalabalığın ortasında sokakları temizliyormuş gibi davranmaya başladı.

Yüzünü kapatan gösterici, elindeki süpürgeyi yol üzerinde ileri geri hareket ettirerek adeta temizlik gösterisi yaptı. Sokakların karıştığı, mağazaların yağmalandığı bir ortamda sergilenen bu tavır, yaşanan olaylarla alay edildiği şeklinde yorumlandı.

MACRON YÖNETİMİNE TEPKİ SOKAKLARA TAŞTI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik tepkilerin büyüdüğü Fransa'da gösteriler, yer yer güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalara dönüştü. Başta lüks mağazalar olmak üzere çok sayıda iş yeri yağma olaylarının hedefi haline gelirken, güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.

Ülkede protestolar nedeniyle gözaltına alınanların sayısının 1200'e ulaştığı belirtiliyor. Yaşanan olaylar, Macron yönetimi üzerindeki baskıyı artırırken güvenlik önlemleri de yoğunlaştırıldı.

YAĞMA GÖRÜNTÜLERİNE BİR YENİSİ EKLENDİ

Gösteriler sırasında mağazalardan ürünlerin alındığı görüntüler gündeme gelirken, elektrikli süpürgeyle sokak temizliği taklidi yapan protestocu da yaşanan kargaşanın dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Bir yanda yağmalanan mağazalar ve güvenlik güçlerinin müdahaleleri, diğer yanda yağmaladığı ürünle gösteri yapan protestocu, Fransa sokaklarında yaşananların geldiği noktayı ortaya koydu.