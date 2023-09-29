Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi - Son Dakika

Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi

Son Güncelleme: 29.09.2023 17:11

Son dönemde mobil internet kotalarıyla ilgili şikayetler artmaya başladı. Kotalarının erken bittiğini belirten akıllı telefon kullanıcılarının konu hakkında bazı şüpheleri var.

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren akıllı telefon ve internet birçok kişi için vazgeçilmez durumda. Hemen hemen herkesin elinde bir cihaz bulunurken, internet kullanımı da oldukça yaygınlaştı. Ancak son dönemde bir çok kişinin mobil internet kotalarıyla ilgili şikayetleri arttı.

KOTA ERKEN Mİ BİTİYOR?

Akıllı telefon kullanan vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden dertli. Vatandaşlar eskiye nazaran kotaların daha hızlı tükendiğini söylüyor.

AKILLARDA AYNI ŞÜPHE

Sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, aynı işlemleri yapmalarına rağmen yurt dışındayken daha az kota gittiğini dile getirdi. Birçok kişi GSM operatörlerinin bir oyunu olduğundan şüpheleniyor.

İşte söz konusu durumla ilgili yapılan yorumlardan bazıları:

Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi! Akıllarda aynı soru var
Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi! Akıllarda aynı soru var
Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi! Akıllarda aynı soru var
Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi! Akıllarda aynı soru var
Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi! Akıllarda aynı soru var

Akıllı Telefon, Teknoloji, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi - Son Dakika
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