Vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden şikayetçi

Bir bakanlık daha Altın Portakal Film Festivali için resti çekti: Biz de yokuz

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren akıllı telefon ve internet birçok kişi için vazgeçilmez durumda. Hemen hemen herkesin elinde bir cihaz bulunurken, internet kullanımı da oldukça yaygınlaştı. Ancak son dönemde bir çok kişinin mobil internet kotalarıyla ilgili şikayetleri arttı.

KOTA ERKEN Mİ BİTİYOR?

Akıllı telefon kullanan vatandaşlar mobil internet kotalarının erken bitmesinden dertli. Vatandaşlar eskiye nazaran kotaların daha hızlı tükendiğini söylüyor.

AKILLARDA AYNI ŞÜPHE

Sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, aynı işlemleri yapmalarına rağmen yurt dışındayken daha az kota gittiğini dile getirdi. Birçok kişi GSM operatörlerinin bir oyunu olduğundan şüpheleniyor.

İşte söz konusu durumla ilgili yapılan yorumlardan bazıları: