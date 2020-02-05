Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi. - Son Dakika

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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.
6 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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