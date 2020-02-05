Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi. - Son Dakika

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.

6 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi., System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.

Ceza Dairesi, Ahmet Kaya, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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