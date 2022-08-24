Yozgat'ta atalık buğdayların hasadı yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, müdürlüğün teknik personeli gözetiminde ekimi yapılan ata tohumu buğday cinslerinden "sarıbursa", "sarıbuğday", "sertbuğday", "karakılçık", "siyez" ve "akbuğday" hasadının yapıldığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, 7 çiftçinin tarlasına ekilen ata tohumu buğdayın hasadının yapıldığını belirtti.

Ekimi yapılan çeşitlerin yüzyıllardır bölgede yetiştirildiğini aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Bizim ata mirası tohumlarımız ve eski tatlarımızdır. 1970'li yıllardan sonra çiftçilerimizce daha fazla verim veren modern buğday çeşitlerinin kullanılmaya başlanması ile geleneksel buğday türlerinin ekim ve üretimi düşüşe geçmiştir. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan projelerle yerel buğday tohumluklarımız küçük alanlarda ekilerek çoğaltılmıştı. Çoğaltılan bu yerel buğdaylar bu konuda istekli çiftçilerimize verilerek ekimleri yapıldı. Üretim sezonu boyunca teknik personelimiz tarafından takip edildi. Bu buğdayların hasatları da yine teknik personelimiz kontrolünde çiftçilerimizle yapıldı."

Özkaya, amaçlarının atalık buğday çeşitlerinin devamını sağlamak olduğunu bildirdi.