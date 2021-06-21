Avusturya'nın Nock dağında bir çift, ağda bir süre yürüdükten sonra yana yana uzanıp romantik manzarayı izledi. Kısa bir süre sonra ilişkiye girmeye başlayan çift, kendilerini görüntüleyen panoramik kameralardan habersizdi.
İlişkiye giren çift 20 dakika sonra giyinerek yürüyüşlerine devam ettim. Yasak olmasına rağmen görüntüler yayınlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, kameraların kişilerin kimliklerini tespit edip kişisel haklarının ihlal edilemeyecek şekilde ayarlandığını bu nedenle görüntüyü yayınlayan kişi ve veya kişilerim en azından ilişkiye giren çiftin yüzlerini kapatmaları gerektiğini söyledi.
Yetkililer ayrıca, belli mesafelerde dağın kamera ile izlendiğine dair uyarıların olması gerektiğini söyleyerek, çiftin hiçbir şekilde bu durumdan sorumlu tutulamayacağını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi - Son Dakika Dünya