Iğdır\'da bıçakla gasp edilen telefon sahibine teslim edildi, zanlı S.B. tutuklandı

Iğdır'da bıçakla gasp edilen telefon sahibine teslim edildi, zanlı S.B. tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Cumhuriyet Mahallesi'nde tanımadığı bir kişi tarafından bıçakla tehdit edilen vatandaş gasp edildi. 6 saatlik güvenlik kamerası kaydından kimliği belirlenen S.B. (33), düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı; gasp edilen cep telefonu sahibine teslim edildi.
Iğdır'da bir vatandaşı gasp eden zanlı tutuklandı
Iğdır'da cadde üzerinde yakaladığı bir kişiyi gasp eden zanlı S.B, tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet mahallesinde bir kişinin tanımadığı biri tarafından bıçakla tehdit edilip gasp edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin bölgedeki 6 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle birlikte gaspı yapanın S.B. olduğu belirlendi.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan S.B. (33), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
S.B'nin bıçak kullanarak tehditle gasp ettiği cep telefonu da sahibine teslim edildi.
Haber: Halit Öztürk
Kaynak: Haber Platformu
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