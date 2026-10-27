Iğdır\'da bıçakla gasp edilen telefon sahibine teslim edildi, zanlı S.B. tutuklandı

Iğdır'da bir vatandaşı gasp eden zanlı tutuklandı

Iğdır'da cadde üzerinde yakaladığı bir kişiyi gasp eden zanlı S.B, tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet mahallesinde bir kişinin tanımadığı biri tarafından bıçakla tehdit edilip gasp edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki 6 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle birlikte gaspı yapanın S.B. olduğu belirlendi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan S.B. (33), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.B'nin bıçak kullanarak tehditle gasp ettiği cep telefonu da sahibine teslim edildi.

Haber: Halit Öztürk