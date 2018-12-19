Son Dakika Kofcaz Haberleri

- 19.12.2018 19 Ara 10:18 CHP Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan Adayı Mehmet Balcı Kimdir?
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan adayı Mehmet Balcı oldu. Peki, Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan adayı olan Mehmet Balcı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
- 22.10.2018 22 Eki 09:23 Kırklareli'nde 136 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 136 düzensiz göçmen yakalandı.
- 18.10.2018 18 Eki 16:13 Kırklareli'nde 66 Kaçak Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı
Kırklareli’nin farklı bölgelerinde 66 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı.
- 16.10.2018 16 Eki 10:42 Kırklareli'de 104 Göçmen Yakalandı
Kırklareli’de yasa dışı yollardan Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya kaçmaya çalışan 104 kaçak göçmen yakalandı.
- 16.10.2018 16 Eki 09:43 Kırklareli'nde 104 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 104 düzensiz göçmen yakalandı.
- 18.09.2018 18 Eyl 18:07 Ergani Kaymakamı Sayın, Göreve Başladı
Diyarbakır'ın Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın görevine başladı.
- 26.10.2017 26 Eki 12:07 Kırklareli'de 30 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli’de yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 30 kaçak göçmen yakalandı.
- 25.09.2017 25 Eyl 14:26 128 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 64 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
- 25.09.2017 25 Eyl 14:18 Kırklareli'de 64 Kaçak Yakalandı
Kırklareli’de Bulgaristan’a kaçmaya çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.
- 09.08.2017 09 Ağu 09:36 Kırklareli'de Elektrik Kesintisi
Kırklareli'nin Vize ve Kofcaz ilçelerine bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
- 29.04.2017 29 Nis 13:55 Kırklareli'nde 35 Kaçak Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı
Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ(,DHA)- KIRKLARELİ'de, yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 35 yabancı uyruklu kaçak yakalanırken,1 organizatör tutuklandı.
- 27.04.2017 27 Nis 19:07 Kırklareli'de 35 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli’de yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan 35 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
- 27.04.2017 27 Nis 13:51 Kofçaz Serhadspor'da Hedef 3 Puan
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor 2. Başkanı İzzet Şenkal, Kaynarca Gençlikspor karşılaşmasından 3 puan kazanmayı hedeflediklerini bildirdi.
- 27.04.2017 27 Nis 09:37 Kırklareli'nde 20 Sığınmacı Yakalandı
Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 20 sığınmacı yakalandı.
- 25.04.2017 25 Nis 10:11 Kofçaz Serhadspor 1 Puana Razı Oldu
Kofçaz Serhadspor Başkan Yardımcısı Başkanı İzzet Şenkal, Kırklareli Amatör Süper Lig'de İstasyonspor karşısında aldıkları 1 puanla teselli bulduklarını söyledi.
- 21.04.2017 21 Nis 15:41 Kofçaz Serhadspor'da Hedef 3 Puan
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Futbol Şube Sorumlusu Emre Karaman, İstasyonspor karşılaşmasından 3 puan kazanmayı hedeflediklerini bildirdi.
- 18.04.2017 18 Nis 16:28 Kırklareli'de Kar Yağışı Etkisini Kaybetti
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini kaybetti.
- 18.04.2017 18 Nis 15:08 Dha Yurt Bülteni-7
1)TUNCELİ' DE HAKİM VE POLİSLERİ TAŞIYAN HELİKOPTER İLE İRTİBAT SAĞLANAMIYORTUNCELİ VALİLİĞİ; DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYORTunceli Valiliği; "Pülümür'den saat 11.40 ta havalanan helikopterden 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir.
- 18.04.2017 18 Nis 14:10 Kırklareli Bulgaristan Sınırında Nisan Karı 6 Santimi Buldu
Bulgaristan sınırında Nisan karı 6 santimi bulduBALKANLARDAN gelen soğuk hava Kırklareli'de etkili oldu.
- 18.04.2017 18 Nis 14:10 Bulgaristan Sınırında Nisan Karı 6 Santimi Buldu
BALKANLARDAN gelen soğuk hava Kırklareli'de etkili oldu.
- 18.04.2017 18 Nis 13:19 Bulgaristan Sınırında Nisan Karı 6 Santimi Buldu
BALKANLARDAN gelen soğuk hava Kırklareli'de etkili oldu.
- 18.04.2017 18 Nis 12:13 Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkili Oldu
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
- 18.04.2017 18 Nis 10:16 Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
- 18.04.2017 18 Nis 08:59 Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
- 16.04.2017 16 Nis 20:36 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,67% 71,3368.553170.568270.019806806% 100242.911239.121% 90Merkez% 33,05% 66,9520.31641.14870.585206206% 10062.40961.464% 88Babaeski% 22,67% 77,337.76726.
- 16.04.2017 16 Nis 20:16 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,63% 71,3768.468170.688270.019806806% 100242.984239.156% 90Merkez% 33,05% 66,9520.31641.14870.585206206% 10062.40961.464% 88Babaeski% 22,67% 77,337.76726.
- 16.04.2017 16 Nis 20:06 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,63% 71,3768.468170.688270.019806806% 100242.984239.156% 90Merkez% 33,05% 66,9520.31641.14870.585206206% 10062.40961.464% 88Babaeski% 22,67% 77,337.76726.
- 16.04.2017 16 Nis 19:56 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,63% 71,3768.468170.688270.019806806% 100242.984239.156% 90Merkez% 33,05% 66,9520.31641.14870.585206206% 10062.40961.464% 88Babaeski% 22,67% 77,337.76726.
- 16.04.2017 16 Nis 19:34 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,69% 71,3167.091166.784270.019806786% 98237.558233.875% 90Merkez% 33,15% 66,8519.83840.00570.585206200% 9760.76159.843% 88Babaeski% 22,73% 77,277.50625.52238.
- 16.04.2017 16 Nis 19:23 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,58% 71,4265.942164.749270.019806777% 96234.318230.691% 90Merkez% 33,17% 66,8319.73539.75370.585206199% 9760.39059.488% 88Babaeski% 22,73% 77,277.50625.52238.
- 16.04.2017 16 Nis 19:13 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,65% 71,3564.283160.088270.019806758% 94227.893224.371% 90Merkez% 33,14% 66,8619.60039.54970.585206198% 9660.04359.149% 88Babaeski% 22,71% 77,297.34624.99938.
- 16.04.2017 16 Nis 19:03 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,69% 71,3162.190154.548270.019806732% 91220.070216.738% 90Merkez% 33,23% 66,7718.67237.51870.585206187% 9157.01556.190% 88Babaeski% 22,76% 77,247.21524.48438.
- 16.04.2017 16 Nis 18:52 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,7% 71,357.045141.687270.019806677% 84201.783198.732% 90Merkez% 32,84% 67,1617.36035.50270.585206177% 8653.64252.862% 88Babaeski% 22,57% 77,436.55022.47738.
- 16.04.2017 16 Nis 18:42 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 29,27% 70,7350.942123.080270.019806598% 74176.694174.022% 90Merkez% 33,07% 66,9316.97934.36170.585206172% 8352.09751.340% 88Babaeski% 22,95% 77,055.75819.33138.
- 16.04.2017 16 Nis 18:32 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 29,48% 70,5244.878107.356270.019806529% 66154.625152.234% 90Merkez% 33,21% 66,7915.09330.34970.585206152% 7446.10045.442% 88Babaeski% 22,93% 77,074.74415.94338.
- 16.04.2017 16 Nis 18:22 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 29,58% 70,4235.12483.611270.019806422% 52120.611118.735% 89Merkez% 33,68% 66,3211.89323.41870.585206120% 5835.82735.311% 88Babaeski% 22,63% 77,373.58112.24638.
- 16.04.2017 16 Nis 18:12 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 30,66% 69,3425.97158.737270.019806314% 3986.19984.708% 89Merkez% 35,26% 64,749.17416.84170.58520692% 4526.38526.015% 88Babaeski% 23,92% 76,082.7358.70038.
- 16.04.2017 16 Nis 18:03 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 30,13% 69,8715.36535.639270.019806205% 2551.84151.004% 89Merkez% 34,54% 65,465.1779.81070.58520657% 2815.21714.987% 87Babaeski% 23,49% 76,511.6705.44038.
- 16.04.2017 16 Nis 17:52 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 30,8% 69,27.77417.463270.019806119% 1525.70525.237% 88Merkez% 34,52% 65,482.9475.58970.58520637% 188.6708.536% 86Babaeski% 22,58% 77,428903.05138.60411716% 144.
- 16.04.2017 16 Nis 17:42 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 33,97% 66,032.1074.095270.01980642% 56.3436.202% 88Merkez% 39,22% 60,7862096170.58520612% 61.6121.581% 84Babaeski% 22,18% 77,824191.47038.6041178% 71.9231.
- 16.04.2017 16 Nis 17:32 Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 50% 50390390270.01980612% 1818780% 93Merkez% 52,09% 47,9119918370.5852066% 3393382% 92Babaeski% 0% 00038.6041170% 000% 0Demirköy% 0% 0006.
- 11.04.2017 11 Nis 09:42 Futbol: Amatör Süper Lig
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor'da 3 puan üzüntüsü yaşanıyor.
- 07.04.2017 07 Nis 09:52 Kofçaz Serhadspor'da Hedef 3 Puan
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Başkanı Yılmaz Aydın, Babaeskispor karşılaşmasından 3 puan kazanmayı hedeflediklerini bildirdi.
- 06.04.2017 06 Nis 16:48 Kofçaz'da 1100 Fidan Toprakla Buluştu
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde Orman Haftası Etkinlikleri kapsamında “Ağaç Bayramı ve Fidan Dikim” töreni düzenlendi.
- 04.04.2017 04 Nis 09:11 Kofçaz Serhadspor'da 3 Puan Sevinci
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor.
- 31.03.2017 31 Mar 10:23 Kofçaz'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde öğrenciler ve protokol üyeleri 88 fidanı toprakla buluştu.
- 27.03.2017 27 Mar 11:26 Kırklareli'de 27 Kaçak ve Sığınmacı Yakalandı
Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 27 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
- 27.03.2017 27 Mar 11:12 Kofçaz Serhadspor'da 3 Puan Üzüntüsü
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor'da 3 puan üzüntüsü yaşanıyor.
- 21.03.2017 21 Mar 09:25 Kofçaz Serhadspor'da 3 Puan Sevinci
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor.
- 18.03.2017 18 Mar 11:02 Meşe Palamudu Reçelle Tatlandı
FATİH ESER - Ormandan sofralara taşınan ve damaklarda farklı bir tat bırakan meşe palamudu reçeline ilgi artıyor.
- 16.03.2017 16 Mar 14:37 Kofçaz Serhadspor'da 3 Puan Beklentisi
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Kulübü 2. Başkanı İzzet Şenkal, Büyükkarıştıranspor karşılaşmasından 3 puanı hedeflediklerini söyledi.
- 13.03.2017 13 Mar 09:29 Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
- 09.03.2017 09 Mar 10:05 Genç Çiftçi Küçükbaş Hayvan Projelerinde Mutlu Son
Genç Çiftçi projesi kapsamında Kırklareli’nde 20 proje sahibine toplam 800 küçükbaş hayvan hak sahiplerine dağıtıldı.
- 08.03.2017 08 Mar 09:10 Kırklareli'de 15 Kaçak ve Sığınmacı Yakalandı
Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 15 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
- 07.03.2017 07 Mar 11:35 Kırklareli'nde 28 Kaçak ve Sığınmacı Yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
- 06.03.2017 06 Mar 16:26 Bulgaristan'a Kaçmak İsteyen 16 Şahıs Yakalandı
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi Ahlatlı köyünde yasa dışı yollardan Bulgaristan’a gitmek isteyen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
- 02.03.2017 02 Mar 09:52 Girişimci Kadınlardan Gıda İşletmesine Ziyaret
Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından girişimci kadın çiftçilere örnek teşkil etmesi ve fikirlerini uygulamada ışık olması amacıyla, Kofçaz ilçesinde bulunan yöresel ürünlerin işlendiği işletme ziyaret edildi.
- 28.02.2017 28 Şub 15:00 Kırklareli'den Kısa Kısa
Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
- 28.02.2017 28 Şub 14:21 Kırklareli'nde 37 Kaçak Yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 37 kaçak yakalandı.
- 28.02.2017 28 Şub 10:07 Kofçaz Serhadspor'da 3 Puan Sevinci
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Kulübü ikinci başkanı İzzet Şenkal, Vizespor'un ligden çekilmesiyle hükmen 3 puanın sahibi olduklarını bildirdi.
- 18.02.2017 18 Şub 10:44 Kırklareli'de 53 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 53 yabancı uyruklu yakalandı.
- 13.02.2017 13 Şub 15:49 Trakya'da Kış
Trakya'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
- 13.02.2017 13 Şub 09:52 Kofçaz Serhadspor'da 3 Puan Üzüntüsü
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor'da 3 puan üzüntüsü yaşanıyor.
- 13.02.2017 13 Şub 09:51 Trakya'da Kış
Trakya'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
- 12.02.2017 12 Şub 11:11 Kofçaz Serhadspor'dan Teknik Direktör Al'a Ziyaret
Kırklareli Süper Amatör Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Kulübü Başkanı Fatih Eser, Spor Toto 2. Lig takımlarından Kırklarelispor'un teknik direktörü Ekrem Al'ı ziyaret etti.
- 11.02.2017 11 Şub 11:49 Çam Kozalağı Reçel ile Tatlanıyor
Ormandan sofralara taşınan ve damaklarda farklı bir tat bırakan çam kozalağı reçeli, son yıllarda büyük şehirlerdeki vatandaşlardan da ilgi görüyor.
- 11.02.2017 11 Şub 11:20 Kırklareli'nde Kar Yağışı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.
- 10.02.2017 10 Şub 18:05 Vali Civelek, Kofçaz Kaymakamlığını Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kofçaz Kaymakamlığını ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde Kofçaz Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Güneri’ye yeni görevinde başarılar diledi.
- 10.02.2017 10 Şub 13:50 Vali Civelek'ten Ziyaret
Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kofçaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
- 10.02.2017 10 Şub 09:07 Futbol: Amatör Süper Lig
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor, Lüleburgazspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.
- 09.02.2017 09 Şub 12:41 Kırklareli'nde 32 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 32 yabancı uyruklu yakalandı.
- 07.02.2017 07 Şub 09:13 Kırklareli'de "Hayvan Bakım ve Besleme Eğitimi" Verildi
Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, köylerde "hayvan bakım ve besleme eğitimi" verdi.
- 06.02.2017 06 Şub 11:45 Kofçaz Serhadspor'da 3 Puan Sevinci
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor'un Teknik Sorumlusu Osman Karakahya, 3 puan sevinci yaşadıklarını bildirdi.
- 02.02.2017 02 Şub 14:12 Futbol: Amatör Süper Lig
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor, hafta sonu karşılaşacakları Pınarhisarspor maçına hazırlanıyor.
- 30.01.2017 30 Oca 09:48 Kırklareli'de Kış
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
- 30.01.2017 30 Oca 09:37 Kofçaz Serhadspor'da 3 Puan Sevinci
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor.
- 26.01.2017 26 Oca 12:28 Futbol: Amatör Süper Lig
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhatspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Emre Karaman, Sergenspor karşılaşması hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.
- 23.01.2017 23 Oca 09:50 Kırklareli'nde 102 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 102 yabancı uyruklu yakalandı.
- 23.01.2017 23 Oca 09:46 Futbol: Amatör Süper Lig
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Emre Karaman, Kırklareli Sanayispor karşılaşmasında 19 gol atarak 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
- 22.01.2017 22 Oca 10:05 Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eser'e Ziyaret
Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Kulübü Başkanı Fatih Eser, Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser'i ziyaret etti.
- 21.01.2017 21 Oca 12:50 Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapanan 52 Köy Yolu Açıldı
Kırklareli'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 52 köy yolunun açıldığı bildirildi.
- 21.01.2017 21 Oca 12:49 Kırklareli'nde Kış
Kırklareli'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 52 köy yolunun açıldığı bildirildi.
- 20.01.2017 20 Oca 11:04 Trakya'da Kış
Kırklareli'nde 52 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.
- 20.01.2017 20 Oca 09:48 Futbol: Amatör Süper Lig
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor, Kırklareli Sanayispor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.
- 20.01.2017 20 Oca 01:07 Trakya'da Kış
Kar yağışı Edirne kent merkezinde etkisini sürdürüyor.
- 19.01.2017 19 Oca 23:43 Trakya'da Kış
Kar yağışı Edirne kent merkezinde etkisini sürdürüyor.
- 19.01.2017 19 Oca 17:14 Trakya'da Kış
Kar yağışı Edirne kent merkezi, bazı ilçeleri ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
- 19.01.2017 19 Oca 09:40 Kırklareli'de Kar Yağışı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
- 19.01.2017 19 Oca 09:25 Süt Sağım Hijyeni Eğitimi
Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, hayvancılıkla uğraşan kadınlara süt sağım hijyeni eğitimi verildi.
- 18.01.2017 18 Oca 11:09 Kofçaz Serhadspor Kulübü Başkanı Eser Açıklaması
Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor Kulübü Başkanı Fatih Eser, "Kulüp olarak 4 sezonda 2 lig atladık, hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.
- 12.01.2017 12 Oca 12:39 Kırklarelililer Kar Keyfini Festival Alanında Yaşadı
Kırklareli’de dün akşam etkili olan yoğun kar yaşı sonrası vatandaşlar sokaklara akın ederek karın keyfini doyasıya yaşadı.
- 12.01.2017 12 Oca 10:59 Trakya'da Güneş Isıtmıyor
Trakya'da geçen haftadan bu yana kar yağışlı havanın etkisindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışının kesilmesiyle güneş yüzünü gösterdi.
- 11.01.2017 11 Oca 23:51 Üniversite Öğrencilerinden "Kartopu Savaşı"
Kırklareli'de sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek bir araya gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi grup kartopu oynadı.
- 11.01.2017 11 Oca 22:42 Trakya'da Kış
Kırklareli'de sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek bir araya gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi grup kartopu oynadı.
- 11.01.2017 11 Oca 18:13 Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli
Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
- 10.01.2017 10 Oca 17:39 Kırklareli'nde Eğitime Kar Engeli
Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.
- 10.01.2017 10 Oca 12:36 Trakya'da Kış
Kırklareli'nde kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.
- 10.01.2017 10 Oca 09:55 Kırklareli'nde Karla Mücadele Çalışmaları
Kırklareli Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sonrası köy yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.
- 08.01.2017 08 Oca 16:06 Karlar Altındaki Selimiye Camii Havadan Görüntülendi
Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti, soğuk hava etkili oluyor.
- 08.01.2017 08 Oca 11:12 Trakya'da Kış
EDİRNE (AA) - Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti, soğuk hava etkili oluyor.