Aave cephesinden önemli BlackRock hamlesi - Son Dakika
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Kripto Para

Aave cephesinden önemli BlackRock hamlesi

Aave cephesinden önemli BlackRock hamlesi

Aave Labs, finansal teknolojide dev bir adım atarak BlackRock'ın tokenize edilmiş fonu BUIDL ile GHO Stability Module'ünü entegre etme teklifini sundu. Bu stratejik hamle, stablecoin pazarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor ve geleneksel varlıklar ile dijital varlıklar arasındaki köprüyü güçlendiriyor.

27.08.2024 13:52
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Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Aave Labs, finans devi BlackRock'ın BUIDL fonuyla entegrasyon sağlamak için yeni bir öneri sundu. Bu hamle, geleneksel finans araçlarını Blockchain teknolojisiyle buluşturarak DeFi ekosisteminde çığır açmayı hedefliyor.

Aave Ve BlackRock İş Birliği GHO'nun Geleceğini Yeniden Tanımlıyor

Aave Labs, kripto para dünyasını heyecanlandıran yeni bir öneri sundu. Bu öneri, BlackRock'ın BUIDL adlı tokenize fonuyla Aave'nin GHO Stability Module'ünü (GSM) birleştirmeyi hedefliyor.

Önerinin özü, geleneksel finans araçlarını Blockchain teknolojisiyle buluşturmak. BUIDL fonu, nakit ve ABD Hazine bonoları gibi klasik yatırım araçlarını dijital dünyaya taşıyor. Aave ise bu fonu kendi stablecoin ekosistemiyle entegre etmek istiyor.

Aave Labs'ın açıklamasına göre yeni GSM sürümü BUIDL'i destekleyecek. Bu sayede, farklı sistemler arasında köprü kurulacak ve gerekli denetim mekanizmaları oluşturulacak. Buradaki asıl amaç ise Aave'nin kendi stablecoini GHO'nun diğer varlıklarla 1:1 oranında takas edilebilmesi olarak açıklandı.

Teklifin detaylarına bakıldığında, USDC ve GHO arasında sabit oranlı işlemler öne çıkıyor. Sistemde kalan USDC'ler BUIDL hisselerine dönüştürülecek. Bu da kullanıcılara BUIDL üzerinden aylık temettü geliri ile ek bir kazanç kapısı açacak. Bununla birlikte, takas işlemlerinden elde edilen ücretler GHO havuzunda toplanacak.

Aave Labs, bu yeni uygulamanın GSM'i daha verimli hale getireceğini ve USDC'nin güvenilirliğini koruyacağını belirtiyor. Dahası, bu iş birliği Aave DAO'ya gerçek dünya varlıklarına yatırım yapma şansı sunuyor. Bu da ileride BlackRock ile daha geniş çaplı ortaklıkların kapısını aralayabilecek kapasiteye sahip.

Şu anda teklif, Aave topluluğunun görüşlerine sunulmuş durumda. Topluluktan olumlu dönüşler alınırsa, AAVE token sahipleri projenin kaderi hakkında oylama yapacak.

Bu gelişmeler yaşanırken, BlackRock'ın BUIDL fonu da sessiz kalmıyor. Securitize Markets'ın raporuna göre BUIDL, 509 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Bu rakam, BUIDL'i dünyanın en değerli tokenize hazine fonlarından biri yapıyor. Son olarak bu yıl içinde çeşitli DeFi protokolleri, türev ürünlerinde BUIDL'den yararlanmaya başladı.

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