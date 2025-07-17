Altcoin sezonu başladı: XRP için hedef açıklandı - Son Dakika
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Altcoin sezonu başladı: XRP için hedef açıklandı

Altcoin sezonu başladı: XRP için hedef açıklandı
17.07.2025 16:45
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XRP piyasa değeri son 30 günde yüzde 71,75 artarak 193 milyar dolara ulaştı. Bitcoin karşısında güçlenen XRP, 4 dolar hedefine ilerliyor.

Ripple'ın yerel kripto parası XRP, Perşembe günü 193,10 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak tarihinde ilk kez 200 milyar dolar sınırına yaklaştı. Son 30 günde yüzde 71,75 değer kazanan XRP, Bitcoin konsolidasyon gösterirken yükselişini sürdürüyor.

XRP Fiyatı Bitcoin Karşısında Yüzde 35 Yükseldi

XRP'nin piyasa değeri son 30 günde yüzde 71,75 artarak 193,10 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, altı ay önce ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 195 milyar dolara oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Aynı dönemde XRP/BTC paritesi de yüzde 35'in üzerinde yükseliş göstererek yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Temmuz ayında Ethereum (ETH) da Bitcoin karşısında yüzde 25'ten fazla yükseldi. Piyasadaki en büyük iki altcoin olan XRP ve ETH'nin toplam piyasa payı, kripto piyasasının yaklaşık yüzde 16'sını oluşturuyor. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin'den çıkarak yüksek getirili altcoinlere yöneldiği "altcoin sezonu" görüşünü güçlendirdi.

Uzmanlar, XRP'deki güçlü ivmenin devam ederek fiyatın önümüzdeki haftalarda 4 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu yükselişte özellikle büyük yatırımcıların (balinaların) işlem hacimlerindeki artışın ve teknik göstergelerin olumlu sinyallerinin etkili olduğu belirtiliyor.

XRP için mevcut grafik formasyonu ve teknik analiz göstergeleri de olumlu sinyaller veriyor. XRP'nin son yükselişi, 2024 yılı sonundaki fiyat hareketlerini andıran bir yapı sergiliyor. Göreceli güç endeksinin (RSI) aşırı alım bölgesine girdiği bu dönemde, XRP'nin piyasa değeri yüzde 200'ün üzerinde yükselmişti.

Son hareketlerde XRP'nin uzun süredir devam eden alçalan üçgen formasyonunu yukarı yönde kırdığı görülüyor. Bu formasyonun hedefine göre XRP'nin piyasa değeri ağustos ayında yaklaşık 212 milyar dolara ulaşabilir. Uzmanlara göre, 212 milyar doların üzerinde kalıcı olunması durumunda, Fibonacci analizine göre yıl sonuna kadar 258 milyar dolara kadar yükseliş gerçekleşebilir.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Altcoin sezonu başladı: XRP için hedef açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altcoin sezonu başladı: XRP için hedef açıklandı - Son Dakika
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