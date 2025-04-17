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Altın Bitcoin karşısında öne geçiyor

Altın Bitcoin karşısında öne geçiyor

JPMorgan analistleri, altının hem ETF hem de vadeli işlemler piyasasında güvenli liman talebi çekerken, Bitcoin'in bu trendden yararlanamadığını belirtiyor. Küresel altın ETF'leri 2025'in ilk çeyreğinde 21,1 milyar dolar net giriş görürken, Bitcoin ETF'leri üst üste üç ay çıkışla karşı karşıya kaldı.

17.04.2025 15:47
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JPMorgan'ın yönetici direktörü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler tarafından hazırlanan raporda, makroekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıların tercihleri detaylı bir şekilde incelendi. Rapor, altının İsviçre frangı ve yen gibi geleneksel güvenli varlıklarla benzer performans gösterdiğini ortaya koyarken, Bitcoin'in bu koruyucu varlık özelliğini sergileyemediğini vurguluyor. Bu durum, kripto para piyasasının önde gelen varlığının güvenli liman iddiasını ciddi şekilde sorgulatıyor. Analistler, Bitcoin'in "dijital altın" anlatısının baskı altında olduğunu, altının ise geleneksel güvenli liman rolünü sürdürdüğünü açıkladı.

Küresel Güvenli Liman Akışları Altına Kayıyor

Küresel ekonomik piyasalarda güvenli liman arayışı devam ederken altın ve Bitcoin arasındaki performans farkı giderek açılıyor. JPMorgan analistleri, altın ETF'lerinin 2025'in ilk çeyreğinde etkileyici bir performansla 21,1 milyar dolar net giriş gördüğünü raporladı. Bu girişlerin 2,3 milyar doları sadece Çin ve Hong Kong ETF'lerinden geldi.

Küresel altın ETF'leri için toplam yönetim altındaki varlıkların (AUM) yaklaşık yüzde 6'sını temsil eden bu girişler, Çin/HK altın ETF'leri için yüzde 16'ya ulaştı. Bu durum, bölgede daha hızlı büyüyen bir eğilimi işaret ediyor. Analistler ayrıca, şubat ayından bu yana altın vadeli işlemlerinin de spekülatif yatırımcılardan artan alım gördüğünü belirtti.

Bitcoin ise tam tersi bir durumla karşı karşıya. Kripto para birimi, vadeli işlemlerde spekülatif ilginin azalması ve ETF'lerde üst üste üç ay çıkış yaşanmasıyla güvenli liman talebinden yararlanamadı. Bu nedenle analistler, "Bitcoin'in altını destekleyen güvenli liman akışlarından faydalanmada başarısız olduğu" sonucuna vardı.

JPMorgan analistleri, Bitcoin'in "dijital altın" anlatısının baskı altında olduğunu, altının ise daha güçlü talep çekmeye devam ettiğini vurguladı. Değer düşürme ticaretinin öncüsü ve birincil faydalanıcısı olarak altının öne çıktığını ekleyen analistler, 62.000 doları Bitcoin için önemli bir destek seviyesi olarak tanımladı.

Bitcoin, şu anda yaklaşık 84.780 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1,10 artış gösterdi.

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