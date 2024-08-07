Ark Invest Coinbase hisse alımlarına devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Ark Invest Coinbase hisse alımlarına devam ediyor

Ark Invest Coinbase hisse alımlarına devam ediyor

Piyasalardaki ani düşüş, Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest için alım fırsatı oldu. Şirket, Coinbase hisselerindeki düşüşü 4 milyon dolarlık bir yatırımla değerlendirerek portföyünü güçlendirdi. Bu hamle, Ark Invest'in piyasalardaki volatiliteyi nasıl bir avantaja dönüştürdüğünü açıkça ortaya koyuyor.

07.08.2024 17:12
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Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, son günlerdeki piyasa çalkantılarını fırsata çevirerek Coinbase hisselerine yoğun bir yatırım gerçekleştirdi. Şirket, üç farklı fon aracılığıyla toplamda 3,9 milyon dolarlık Coinbase hissesi satın alarak, kripto para borsasına olan güvenini gösterdi. Bu hamle, Ark Invest'in pazartesi günü yaptığı 17,8 milyon dolarlık alımın hemen ardından geldi ve firmanın Coinbase'e olan ilgisinin artarak devam ettiğini ortaya koydu.

Ark Invest Coinbase Yatırımlarını Artırmayı Sürdürüyor

Ünlü yatırımcı Cathie Wood'un yönetimindeki Ark Invest, son günlerde yaşanan piyasa çalkantılarını fırsata çevirdi. Şirket, son yaptığı açıklamada üç farklı yatırım fonu aracılığıyla Coinbase'ten toplam 19.892 adet hisse senedi satın aldığını belirtti. Bu hamle, yaklaşık 3,9 milyon dolarlık bir yatırıma tekabül ediyor.

Şirketin yaptığı alımların dağılımı şu şekilde gerçekleşti: ARKK ETF için 13.833, ARKW için 2.743 ve ARKF için 3.316 hisse. Bu hareket, firmanın bir gün önce gerçekleştirdiği 17,8 milyon dolarlık Coinbase alımının devamı niteliğinde.

Ark Invest'in Coinbase'e olan ilgisi, geçtiğimiz Haziran ayından bu yana ilk kez gözlemleniyor. O tarihten bugüne Coinbase hisselerinde yüzde 250'yi aşan bir değer artışı yaşandı. Bu durum, zaman zaman hisse satışlarını da beraberinde getirdi.

Şirketin yatırım stratejisinde, her bir varlığın ETF portföylerindeki ağırlığının yüzde 10'u geçmemesi kuralı bulunuyor. Bu politika, portföy çeşitlendirmesi açısından önem taşıyor ve zaman zaman yeniden dengeleme yapılmasını gerektirebiliyor.

Coinbase hisseleri, başlangıçta yüzde 15'lik bir düşüş yaşasa da gün içinde toparlanarak yüzde 2,5'lik bir artışla 194,17 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, ABD'deki ekonomik endişeler ve artan küresel gerilimlerin etkisiyle yaşanan önceki günkü düşüşün ardından gerçekleşti.

Ark Invest'in diğer hamleleri arasında, Robinhood'dan 2,1 milyon dolar değerinde 121.979 hisse alımı da yer alıyor. Öte yandan firma, Jack Dorsey'nin kurucusu olduğu Block şirketinin hisselerinden bir kısmını elden çıkardı. Bu satış, Core Scientific'in yeni 3 nanometre madencilik ASIC'lerini tedarik etme anlaşmasının ardından gerçekleşti.

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Son Dakika Kripto Para Ark Invest Coinbase hisse alımlarına devam ediyor - Son Dakika

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