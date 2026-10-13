Bankacılık devinden Ripple hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bankacılık devinden Ripple hamlesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bankacılık devinden Ripple hamlesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standard Chartered, Ripple'ın RLUSD stablecoini için kurumsal saklama hizmetini başlattı. Banka, müşterilerin varlıklarını işlem platformuna göndermeden teminat olarak kullanabilmesi için de Ripple ve LMAX Group ile çalışıyor. Bu ikinci aşama henüz onay ve test sürecinde bulunuyor.

Bankanın açıklamasına göre hizmet, XRP Ledger üzerinde çıkarılan RLUSD'yi kapsıyor. Uygun kurumsal müşteriler, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ndeki şube üzerinden bankanın dijital varlık saklama altyapısına erişebiliyor. Şube, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi'nin denetimi altında faaliyet gösteriyor.

RLUSD BANKADA KALIRKEN TEMİNAT OLABİLECEK

İş birliğinin sonraki adımı, saklanan varlıkların işlemlerde kullanılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Planlanan modelde müşterinin uygun RLUSD bakiyesinin değeri, kurumsal işlem platformu LMAX Group'a teminat olarak yansıtılacak. Tokenların kendisi ise Standard Chartered'ın saklamasında kalabilecek.

Böylece müşteri, işlem için ayırdığı RLUSD'yi doğrudan platforma taşımak zorunda olmayacak. Taraflar bu yapıyı, üzerinde anlaşılacak LMAX ürünleri ve çözümlerinde kullanmayı hedefliyor. Düzenleme, bütün müşterilere veya platformdaki her işleme otomatik olarak uygulanmayacak.

Standard Chartered, modelin varlık transferinden kaynaklanan operasyonel riskleri azaltmasını ve müşterilerin işlem yaptıkları karşı tarafa yönelik risklerini yönetmesini kolaylaştırmasını bekliyor. Banka ayrıca kurumların ellerindeki varlıkları daha verimli kullanabileceğini belirtiyor. Bunlar planlanan yapının hedefleri olarak sunuluyor.

LMAX BAĞLANTISI İÇİN TEST VE ONAY GEREKİYOR

Saklama hizmeti kullanıma açılmış olsa da teminat düzenlemesinin tamamlandığı açıklanmadı. Gelecekte sunulması planlanan özellikler, nihai belgelerin hazırlanmasına, testlerin başarıyla sonuçlanmasına, ilgili mevzuata uyuma ve kurum içi onaylara bağlı bulunuyor. Hizmetin sunulacağı ülkelerde gerekli hazırlıkların da tamamlanması gerekiyor.

Standard Chartered'ın dijital varlık yöneticisi Waqar Chaudry, kurumsal müşterilerin bu piyasalara katılırken varlıkların korunması ve risk yönetiminden ödün vermek istemediğini belirtti. Chaudry, Ripple ve LMAX ile yürütülen çalışmanın güvenli saklama, likiditeye erişim ve teminat kullanımını bir araya getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Ripple ile LMAX Group, RLUSD'nin kurumsal kullanımını genişletmek için Ocak 2026'da iş birliği duyurmuştu. Bankanın katıldığı yeni aşama, bu çalışmaya saklama ve teminat yönetimi bağlantısını ekliyor. Teminat özellikleri için kesin başlangıç tarihi verilmezken, uygulama ilerledikçe yeni ayrıntıların açıklanacağı bildirildi.

Standard Chartered BankKripto ParaBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Yalova’da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı Yalova'da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
12:05
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 12:31:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bankacılık devinden Ripple hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei