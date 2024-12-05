Bitcoin 100 bin dolar sınırını aşarken Coinbase CEO'sundan çarpıcı yorum - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin 100 bin dolar sınırını aşarken Coinbase CEO'sundan çarpıcı yorum

Bitcoin 100 bin dolar sınırını aşarken Coinbase CEO\'sundan çarpıcı yorum

Kripto para piyasasının öncü varlığı Bitcoin (BTC), tarihinde ilk kez 100.000 dolar seviyesini geçerek yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Kripto para borsası Coinbase kurucusu ve CEO'su Brian Armstrong, bu tarihi gelişmeyi değerlendirirken Bitcoin'in 2012'den bugüne sunduğu yatırım fırsatına dikkat çekti ve hükümetlere stratejik rezerv önerisinde bulundu.

05.12.2024 15:10
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Kripto para dünyasının lideri Bitcoin hem finansal hem de psikolojik açıdan kritik önem taşıyan 100.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir sayfa açtı. Bu gelişmenin ardından açıklama yapan Coinbase CEO'su Brian Armstrong, şirketin kuruluş yılı olan 2012'de Bitcoin'e yapılan 100 dolarlık yatırımın günümüzde 1,5 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

Bitcoin Yatırımcısı 12 Yılda Servet Kazandı

Coinbase'in kripto varlık portföyü etkileyici rakamlara ulaştı. Son finansal raporlar, şirketin elinde tuttuğu kripto varlıkların toplam değerinin 1,26 milyar doları aştığını ortaya koyuyor. Bu portföyün içeriğinde mevcut fiyatlarla 959,94 milyon dolar değerinde 9.363 Bitcoin ve 462,03 milyon dolar değerinde 119.696 Ethereum (ETH) bulunuyor.

Bitcoin'in rekor yükselişi, Coinbase'in kripto varlıklarına da önemli değer kazandırdı. Şirketin kripto portföyü son iki ayda yüzde 12,85 oranında artarak 161,97 milyon dolar yükseldi.

Brian Armstrong, Bitcoin'in performansına dikkat çekerek, merkez bankalarına ve hükümetlere stratejik rezervlerinde Bitcoin bulundurmaları yönünde çağrıda bulundu. CEO, son 12 yılın en iyi performans gösteren varlığı olan Bitcoin'in hala benimseme ve gelişimin erken aşamalarında olduğunu belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin 100 bin dolar sınırını aşarken Coinbase CEO'sundan çarpıcı yorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin 100 bin dolar sınırını aşarken Coinbase CEO'sundan çarpıcı yorum - Son Dakika
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