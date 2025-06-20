Bitcoin'de panik satışı başladı: Milyonlarca dolar zarar edildi - Son Dakika
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Bitcoin'de panik satışı başladı: Milyonlarca dolar zarar edildi

Bitcoin\'de panik satışı başladı: Milyonlarca dolar zarar edildi
20.06.2025 10:42
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Bitcoin piyasasında kısa vadeli yatırımcılar bu hafta 15.000'den fazla BTC'yi zararına sattı. Uzmanlar 97.000-94.000 dolar aralığını kritik destek olarak görüyor.

Bitcoin piyasasında kısa vadeli yatırımcıların panik satışları bu hafta zirve yaptı. CryptoQuant verilerine göre 15.000'den fazla Bitcoin zarar edilmiş pozisyonlardan çıkış yaptı. İsrail-İran gerginliği ve FOMC belirsizliği ortamında yaşanan bu gelişme, 100.000 dolar seviyesinin altında kritik destek bölgelerine dikkat çekiyor.

15.000 BTC Zararına Satıldı

Bitcoin piyasasında kısa vadeli yatırımcıların panik satışları dikkat çekici boyutlara ulaştı. CryptoQuant'ın zincir üstü verileri, bu hafta içinde 15.000'den fazla Bitcoin'in zarar edilmiş pozisyonlardan çıkışını ortaya koyuyor. İsrail-İran gerginliği ve FOMC toplantısı öncesi belirsizlik ortamında yaşanan bu gelişme, piyasa dinamiklerinde önemli değişimlere işaret ediyor.

Pazartesi günü 959 Bitcoin zararına borsalara aktarılırken, Çarşamba günü bu rakam 16.700 Bitcoin'e yükseldi. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı 106.500 dolardan 103.500 dolara geriledi. Kısa vadeli yatırımcılar arasında görülen bu davranış, piyasa düşüşlerinde tipik panik satış eğilimini yansıtıyor. Bu yatırımcı grubu genellikle fiyat dalgalanmalarına karşı dayanıksız pozisyonlar alıyor ve kayıplarını gerçekleştirerek piyasadan çıkıyor.

Glassnode verilerine göre, kısa vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin arzı özellikle sert düşüşlerin ardından azalma eğilimi gösteriyor. Bu satışların büyük bölümü uzun vadeli yatırımcılar tarafından absorbe ediliyor. Geçtiğimiz ay boyunca devam eden bu trend, Bitcoin fiyatının 100.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmasında kritik rol oynuyor. Zayıf ellerin piyasadan çekilmesi, daha sağlam bir fiyat tabanının oluşması için zemin hazırlıyor.

Veri analiz platformu Swissblock'un değerlendirmelerine göre Bitcoin şu anda kritik bir dönemden geçiyor. Haziran 2025'ten bu yana devam eden negatif spot hacim farkı, alım talebindeki yetersizliği gösteriyor. Son dönemdeki fiyat toparlanmasına rağmen satış baskısının devam etmesi, piyasanın kırılgan yapısını ortaya koyuyor. Uzmanlar, güçlü bir ralliden önce kısa vadeli düşüşlerin yaşanabileceğini belirtiyor.

Teknik analizler, kısa vadeli yatırımcılar için zincir üstü maliyet tabanının 97.000 ile 94.000 dolar aralığında olduğunu gösteriyor. Bu seviyeler, 100.000 doların altındaki likidasyon noktalarının temizlenmesi ve piyasa dengesinin yeniden kurulması açısından önem taşıyor. Piyasa katılımcıları, bu kritik destek bölgesinin test edilmesi durumunda güçlü alım talebinin devreye girmesini bekliyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de panik satışı başladı: Milyonlarca dolar zarar edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin'de panik satışı başladı: Milyonlarca dolar zarar edildi - Son Dakika
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